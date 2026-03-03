Francesca Thyssen reaparece en Madrid tras su boda junto a su marido, Markus Reymann

La presentación de la exposición ‘Pedagogías de Guerra’, compuesta por cuatro instalaciones audiovisuales elaboradas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala sobre Ucrania, sirvió como escenario para la primera aparición de Francesca Thyssen en España tras su reciente enlace matrimonial celebrado en Venecia el pasado 10 de octubre. En esta cita, tuvo palabras contundentes acerca de la naturaleza del arte en tiempos de conflicto: “No queremos romantizar la resiliencia. La resiliencia no debería convertirse en una categoría estética. La resistencia no es un espectáculo. Es una condición impuesta por las circunstancias y conlleva un inmenso coste humano”, afirmó, según detalló el medio. La heredera del museo encabezó la apertura de la muestra, acompañada por el artista Markus Reymann, con quien contrajo matrimonio tras varios años de relación.

De acuerdo con la información suministrada por la fuente, la ausencia notoria de Carmen Cervera, baronesa Thyssen, y de su hijo Borja Thyssen marcó el evento, ambos dedicados a tareas vinculadas a la gestión del propio museo. Francesca Thyssen asumió entonces un papel principal durante el acto, enmarcado en una atmósfera donde la atención giró tanto hacia el contenido de la exposición como hacia el momento personal de la heredera. La baronesa, madre de Borja, optó por priorizar sus responsabilidades institucionales y no estuvo presente, lo que, según la publicación, acentuó las especulaciones sobre el distanciamiento con la hija de su anterior esposo.

Durante su intervención, la hija del recordado Heini Thyssen destacó el trabajo del equipo del museo y, en particular, del director artístico Guillermo Solana. Según consignó la fuente original, Francesca resaltó la importancia de su gestión para la proyección y el reconocimiento actual de la pinacoteca como eje fundamental del circuito artístico madrileño. La heredera elogió la contribución de Solana en el momento de “plenitud” que atraviesa la institución, remarcando el alcance de la agenda expositiva y el trabajo colaborativo con artistas invitados.

En cuanto a la muestra ‘Pedagogías de Guerra’, la exposición gira en torno a obras de Roman Khimei y Yarema Malashchuck, dos artistas ucranianos. El medio indicó que las instalaciones que conforman la propuesta han sido producidas durante los últimos cuatro años, reflejando los efectos de la prolongada guerra en Ucrania y buscando provocar tanto la reflexión ética como la presencia activa del espectador frente a historias que se desarrollan de modo complejo y con múltiples capas narrativas. Francesca Thyssen puntualizó durante el acto que estas piezas llaman a no simplificar ni idealizar el sufrimiento ni la tenacidad de quienes viven en zonas de conflicto, estableciendo un puente entre el arte contemporáneo y los debates sociales más urgentes.

La aparición pública en Madrid también sirvió como escenario para mostrar la nueva etapa sentimental de Francesca, que acudió a la cita junto a Markus Reymann. El medio informó que la pareja demostró gran sintonía en el evento, compartiendo complicitades y dando muestras de cercanía, en la que fue la primera visita a España de la heredera tras la celebración nupcial en la ciudad italiana. La reciente boda, celebrada en Venecia a lo largo de tres días y en un entorno privado, tuvo como asistentes a Borja y Blanca Cuesta junto a sus hijos Enzo y Kala, según precisó el medio, aunque la baronesa Thyssen no acudió al enlace, lo que incrementó las versiones sobre la relación actual entre madre e hija.

Tal como publicó la fuente, Markus Reymann no solo acompaña a Francesca en el plano personal, sino que desempeña un rol fundamental en la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Esta entidad, impulsada por su esposa, desarrolla proyectos destinados a generar conciencia social mediante el arte contemporáneo, lo que conecta directamente con la filosofía de la exposición ‘Pedagogías de Guerra’. El evento demostró el alineamiento entre la misión de la fundación, la curaduría de la muestra y el papel activo de los artistas en la denuncia de la situación en Ucrania.

Durante el acto, Francesca Thyssen lució unas gafas de pasta que captaron la atención del público presente. La elección de imagen estuvo en línea con la impronta personal que suele caracterizar sus intervenciones públicas relacionadas con el museo y las actividades de la fundación. Ante el auditorio, insistió en la importancia de que la experiencia del visitante en la exposición no se reduzca a una observación pasiva, sino que implique una toma de posición ética ante la realidad representada. Esta perspectiva fue compartida por los creadores Roman Khimei y Yarema Malashchuck, quienes atribuyen a sus obras un compromiso abierto hacia la memoria, la resistencia y las consecuencias humanas del conflicto en Ucrania, tal como recogió la fuente.

La inauguración de ‘Pedagogías de Guerra’ reafirmó el compromiso del Museo Thyssen-Bornemisza con la visibilización de problemáticas internacionales a través del arte contemporáneo. El medio destacó que, pese a la ausencia de figuras tradicionales del entorno familiar Thyssen, la actividad mantuvo su relevancia pública e institucional gracias a la intervención de Francesca, quien reafirmó el papel de la pinacoteca como espacio de encuentro y reflexión. Dentro de la programación cultural del museo, la exposición se inserta como un testimonio audiovisual directo sobre tensiones globales recientes, atendiendo tanto a la coyuntura de Ucrania como a los dilemas éticos de la representación artística del sufrimiento humano.

En la cobertura ofrecida por el medio, se recalcó que la decisión de Francesca Thyssen de regresar a Madrid para la apertura de esta muestra fortalece el vínculo entre su vida personal, sus responsabilidades institucionales y la misión de la fundación que dirige junto a Markus Reymann. Mientras la dirección artística encabezada por Guillermo Solana continúa renovando el panorama expositivo, la contribución de artistas ucranianos en el actual contexto internacional dota a la propuesta cultural de una dimensión política y social que trasciende la esfera museística.