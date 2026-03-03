Evacuadas más de 60 personas por un incendio en una residencia de Afanas en El Puerto

El trabajador de la residencia trasladado por los servicios sanitarios fue una de las personas atendidas tras el incendio que motivó la evacuación de más de 60 usuarios de las instalaciones de Afanas en la calle del Oboe, en El Puerto de Santa María, la mañana del martes 4 de marzo. Según informó el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el fuego se inició en torno a las 06:00 horas en el centro, forzando el traslado inmediato de los residentes a otros emplazamientos para salvaguardar su seguridad, tal como publicó la fuente.

El Consorcio detalló que a su llegada ya se habían utilizado extintores de polvo en las áreas afectadas, labor ejecutada por los empleados de la residencia, quienes colaboraron activamente en las primeras tareas de control y posterior inspección de los locales. El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz informó que las unidades desplazadas continuaron con la extinción definitiva de las llamas y se centraron en ventilar adecuadamente el edificio afectado.

El operativo desplegado incluyó la movilización de siete efectivos del cuerpo de bomberos, que utilizaron cuatro vehículos: una autobomba urbana pesada (U-41), una autobomba urbana ligera (P-39) y dos vehículos de mando (M-58 y M-51), según consignó el medio citado. Los equipos de emergencia contaron también con el apoyo de la Policía Local, la Policía Nacional y personal de Protección Civil, según reportó el Consorcio de Bomberos. La intervención conjunta de estos cuerpos permitió la seguridad de los evacuados y el control de la situación en el centro afectado.

De acuerdo con la información proporcionada por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, hasta el momento no se ha especificado el origen exacto del incendio. Las causas permanecen en investigación mientras las autoridades evalúan los daños sufridos en la infraestructura y las condiciones en las que los residentes podrán retornar al inmueble. El Consorcio enfatizó que la rápida respuesta del personal interno de la residencia jugó un papel clave en las primeras acciones de contención y en la salida controlada de los usuarios.

En el operativo de evacuación, los trabajadores de la residencia, en colaboración con los equipos de emergencia, lograron trasladar al total de más de sesenta personas a instalaciones seguras, mientras que uno de los monitores necesitó atención sanitaria en el propio lugar de los hechos. El servicio sanitario desplazado atendió in situ a este trabajador, cuyo estado no ha sido detallado por las autoridades al cierre de la información.

Según publicó el Consorcio de Bomberos, la prioridad se mantuvo en la revisión de todas las dependencias del inmueble afectado, tanto para descartar posibles focos activos como para comprobar la completa evacuación y seguridad de los espacios. Tras asegurar la extinción total del incendio, los bomberos procedieron a ventilar el edificio, garantizando la eliminación de restos de humo y gases acumulados tras el incidente.

La colaboración entre los cuerpos de emergencia y el personal de la residencia fue reiterada en los comunicados oficiales difundidos por el Consorcio, quien destacó la coordinación alcanzada por los servicios desplegados, incluidas las fuerzas de seguridad y protección civil. El traslado de los residentes a otros centros o espacios seguros permaneció gestionado hasta nuevo aviso, a la espera de nuevas evaluaciones sobre la habitabilidad de la residencia afectada.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz concluyó sus labores una vez controlada la situación y restablecido un entorno de seguridad suficiente, mientras las investigaciones para esclarecer el origen del siniestro seguían abiertas, según detallaron las fuentes institucionales.