Alemania y Ucrania firman un acuerdo para desarrollar conjuntamente sistemas antimisiles

Bruselas/Berlín, 18 jun (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, anunció este jueves la firma de un acuerdo con Ucrania para desarrollar de forma conjunta sistemas de defensa antimisiles, para que Kiev pueda defenderse mejor de los ataques con misiles balísticos rusos.

"Mijailo y yo hemos firmado otro acuerdo muy importante hoy", dijo en Bruselas, donde participa en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, en alusión a su homólogo ucraniano, Mijailo Fedórov, que también estaba presente en la rueda de prensa.

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"Proporciona un marco para el desarrollo conjunto de un nuevo sistema de defensa aérea para hacer frente a esos misiles balísticos", declaró sin entrar en detalles, aunque indicó que las industrias de ambos países ya están manteniendo consultas al respecto.

De acuerdo con la agencia ucraniana Ukrinform, Fedórov especificó que el acuerdo firmado versa sobre el desarrollo y producción conjunta por parte de empresas alemanas y ucranianas de misiles interceptores modernos.

Según el ministro, el desarrollo de soluciones antimisiles balísticos es una de las prioridades de Ucrania para proteger a las ciudades, los civiles y la infraestructura crítica.

Pistorius anunció también este jueves una nueva ayuda de 400 millones de dólares para la defensa de Ucrania frente a Rusia, que incluye misiles para los sistemas de defensa aérea estadounidenses Patriot.

En declaraciones a los medios alemanes en Bruselas, el titular germano señaló que Alemania contribuirá con otros 200 millones de dólares al programa PURL, mediante el cual Ucrania -con ayuda financiera de sus socios- compra desde 2025 a Estados Unidos armas, especialmente misiles para los sistemas Patriot.

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Además, el ministro alemán explicó que su país contribuirá al programa JUMPSTART con 200 millones de dólares para la adquisición de misiles interceptores PAC-3. EFE