Agencias

El líder supremo iraní dice que Trump buscó el acuerdo con "desesperación"

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Teherán, 18 jun (EFE).- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscó la firma del memorando de entendimiento con "desesperación" y que él estaba en contra del acuerdo pero lo aceptó por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian.

"Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo", dijo Jameneí en un comunicado publicado en sus redes sociales. EFE

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