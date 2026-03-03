El precio del gas natural se dispara un 33% y las Bolsas aumentan sus pérdidas, con el Ibex cayendo un 3,6%

El estrecho de Ormuz, reconocido como la vía clave para el comercio global de petróleo y gas, concentra prácticamente la totalidad de las exportaciones energéticas del golfo Pérsico y ha registrado en 2024 que cerca de una quinta parte del gas natural licuado mundial circula por sus aguas, principalmente enviado desde Qatar hacia Asia. Según detalló el medio, las últimas amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní, que advirtió sobre posibles ataques a cualquier embarcación que transite la zona, han generado un clima de gran inestabilidad en los mercados energéticos y financieros internacionales. En este contexto, la referencia europea del precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, experimentó un aumento superior al 33% en torno a las 10.40 horas, situándose en máximos históricos recientes.

De acuerdo con las informaciones publicadas, la cotización del gas natural en Europa alcanzó los 57,596 euros por megavatio hora cerca de las 10.38 horas, lo que supone un crecimiento del 33,2%. Por momentos, esta cifra llegó a los 59,165 euros, marcando un incremento del 36,8% frente a los 43,25 euros que se habían registrado al cierre del pasado lunes. El medio informó que la tensión se disparó tras una nueva oleada de ataques de Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes, a lo que Irán respondió atacando un petrolero identificado como 'Athe Nova' bajo bandera de Honduras, supuestamente vinculado a Estados Unidos, en el estratégico estrecho de Ormuz. Las fuerzas iraníes hicieron pública su intención de atacar cualquier barco que intente atravesar esta ruta si continúan las acciones hostiles contra territorio iraní.

Tal como publicó la fuente, el repunte en el precio del gas se acompañó de fuertes retrocesos en el mercado financiero europeo. El Ibex 35 arrancó la jornada con un descenso del 1,54%. Posteriormente, una hora y media después de la apertura, el índice acentuó su caída hasta situarse en un retroceso del 3,6%, fijando su nivel en 17.229 puntos. Las demás bolsas europeas iniciaron la sesión con pérdidas comprendidas entre el 1% y el 2%, aunque hacia las 10.30 horas ya registraban descensos que alcanzaban entre el 2,3% y el 3,5%, con Milán y Frankfurt encabezando las cifras más negativas.

Según consignó el medio, el aumento de la tensión en la región también empujó al alza el precio del crudo, que subió más de un 5% durante la mañana. En contraste, el oro experimentó una leve baja después de haber iniciado la jornada con un incremento cercano al 0,3%. Esta volatilidad en los precios de las materias primas se da en un marco de incertidumbre internacional, con el estrecho de Ormuz como epicentro de posibles restricciones al tráfico marítimo energético.

La publicación subrayó que el estrecho de Ormuz sirve como la arteria energética del planeta, canalizando cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. En términos de gas natural licuado, alrededor de una quinta parte de las exportaciones globales cruzaron esta vía en 2024, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). El 84% del petróleo crudo y condensado, así como el 83% del GNL que pasó por Ormuz en 2024, se destinó principalmente a mercados asiáticos. Países como China, India, Japón y Corea del Sur absorbieron el 69% combinado de estos flujos energéticos.

De acuerdo con los datos divulgados por la EIA y citados en la fuente, Estados Unidos importó en 2024 unos 0,5 millones de barriles diarios de petróleo crudo y condensado procedentes del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz. Esta cantidad representó el 7% del total de sus importaciones de crudo y condensado, el nivel más bajo de los últimos 40 años, en parte gracias a la mayor producción nacional y al repunte de las compras a Canadá.

En cuanto a España, el impacto potencial de un cierre prolongado o interrupciones en Ormuz resulta limitado, gracias a la diversificación de fuentes de suministro. Las importaciones españolas de crudo sumaron 61,423 millones de toneladas en 2025, cifra que significa una disminución del 4,9% respecto al año anterior, según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Solamente un 5% del petróleo y un 2% del gas natural licuado que recibe España pasan directamente por el estratégico estrecho de Ormuz, añadió la responsable gubernamental, lo que reduce la exposición nacional ante escenarios de bloqueo marítimo en la región.

El medio subrayó que la ausencia de rutas alternativas viables para la mayoría de los volúmenes energéticos que atraviesan el estrecho representa un factor crítico para la economía global. La dependencia de potencias industriales sobre los recursos que cruzan Ormuz acentúa la vulnerabilidad de los mercados mundiales frente al riesgo de cualquier interrupción significativa en la zona.

Las recientes ofensivas de Israel y Estados Unidos sobre suelo iraní, unidas a las amenazas de la Guardia Revolucionaria, devolvieron el foco internacional a una de las regiones más sensibles para el equilibrio energético y financiero global. Las fluctuaciones en los precios del gas, el crudo y los valores de las principales bolsas europeas reflejan el grado de interconexión entre la estabilidad geopolítica en Oriente Medio y la marcha de las economías y mercados de todo el mundo, reportó la fuente.