Crónica del FC Barcelona - Atlético de Madrid: 3-0

Ronald Araujo se posicionó como delantero durante los últimos veinte minutos del enfrentamiento en el Spotify Camp Nou debido a las lesiones, lo que ilustró la apuesta ofensiva que adoptó el FC Barcelona ante la desventaja generada en la ida. Pese a la victoria 3-0 frente al Atlético de Madrid, el conjunto blaugrana quedó eliminado de la Copa del Rey Mapfre, ya que el marcador global favoreció al cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone. Según informó Europa Press, el Atlético, beneficiado por el 4-0 conseguido previamente en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, accedió a la final copera, donde se enfrentará al ganador de la llave entre Athletic Club y Real Sociedad, con la aspiración de obtener el undécimo título de la competencia.

De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, la eliminatoria estuvo marcada por la contundencia que mostró el Atlético de Madrid en el partido de ida. La escuadra rojiblanca llegó a Barcelona con una ventaja considerable, condición que le permitió afrontar la presión local con una estrategia orientada a la solidez defensiva. El encuentro de vuelta exigió resistencia ante una ofensiva persistente del conjunto local, que dominó la posesión y generó las ocasiones más claras durante los 90 minutos.

La afición barcelonista recibió a su equipo con un tifo que rezaba “Juguem com som” (“Jugamos como somos”). La respuesta del equipo, según relató Europa Press, se manifestó con intensidad durante la primera parte. Marc Bernal abrió el marcador al minuto 30 tras un saque de esquina en el que Lamine Yamal, superando a su marcador, asistió para el primer gol azulgrana. El asedio del Barça continuó hasta el cierre del primer tiempo, con Fermín López, Raphinha, Bernal y Ferran Torres poniendo a prueba constantemente a Juan Musso, el arquero visitante.

El segundo tanto llegó en el último suspiro de la primera mitad, cuando el árbitro concedió un penalti por una infracción de Pubill sobre Pedri. Raphinha convirtió el disparo al minuto 45+5, cumpliendo así el plan expresado previamente por Hansi Flick, técnico blaugrana, quien había señalado que el objetivo era marcar dos goles por tiempo. Pese a esto, el marcador global seguía en favor del Atlético, que mantuvo la compostura en defensa.

Por parte del Atlético de Madrid, la ocasión más clara de la primera parte se produjo tras un cabezazo de Ademola Lookman, que salió ligeramente desviado y dejó en vilo a la grada local. Con el paso de los minutos, la presión ofensiva del Barça se sostuvo, lo que llevó a Diego Pablo Simeone a solicitar más atención en las transiciones defensivas e intervenir con ajustes tácticos a lo largo del partido.

En la segunda mitad, el Atlético mostró una breve reacción con un disparo lejano de Julián Álvarez, que contuvo el guardameta Joan Garcia. El planteamiento del equipo colchonero permitió algunas aproximaciones al área contraria, aunque el dominio continuó del lado blaugrana. Según resaltó Europa Press, Raphinha volvió a causar peligro con un centro peligroso al área y João Cancelo obligó a Musso a una intervención salva remates.

La dinámica de lesiones condicionó el esquema de Flick. La salida anticipada de Jules Koundé dio paso a Alejandro Balde, quien poco después también abandonó el terreno de juego por molestias, siendo sustituido por Ronald Araujo. Además, el club afrontaba las ausencias de Eric Garcia por sanción y de Robert Lewandowski y Frenkie de Jong por lesión, situación que mermó los recursos ofensivos del equipo.

Europa Press reportó que el tercer gol local cayó al minuto 72, cuando Marc Bernal firmó su doblete tras rematar un centro de João Cancelo en una acción de estrategia. A pesar de quedar veinte minutos en el reloj y necesitar aún dos goles más para igualar la eliminatoria, el FC Barcelona mantuvo a Araujo en posición de ataque con la esperanza de forzar la prórroga. El esfuerzo físico fue evidente en varios futbolistas, como Pedri y el propio Bernal, quienes mostraron signos de fatiga en los instantes finales.

El Atlético de Madrid soportó los embates finales y aprovechó los espacios generados ante la desesperación local. Mientras tanto, la grada del Camp Nou, que reunió a 45.399 espectadores, asistió al desenlace con tensión hasta el pitido final. El equipo rojiblanco celebró el acceso a su vigésima final de Copa del Rey, la primera desde su triunfo en el Santiago Bernabéu en 2013, cuando venció 2-1 al Real Madrid. Europa Press indicó que el pase a la final llega después de seis temporadas sin disputar partidos decisivos por títulos.

Respecto a la actuación arbitral, De Burgos Bengoechea sancionó con tarjetas amarillas a Dani Olmo, João Cancelo y Lamine Yamal por el Barcelona, y a Baena en el Atlético de Madrid. El partido concluyó con el marcador de 3-0 para los locales, resultado que, sin embargo, no modificó la ventaja obtenida por el equipo visitante en la ida.

La posible undécima conquista del torneo para el Atlético se decidirá en Sevilla, cuando se enfrenten al vencedor del cruce entre Athletic Club y Real Sociedad. El acceso a la final copa un periodo en el que el conjunto colchonero no había logrado clasificarse a instancias últimas de competiciones nacionales, y tras este resultado buscará ampliar su palmarés bajo la dirección de Simeone, según consignó Europa Press.