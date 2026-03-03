CEOE, Cepyme y ATA muestran "profunda preocupación" ante posibilidad de que EEUU cese relaciones comerciales

Las organizaciones empresariales españolas CEOE, Cepyme y ATA han subrayado la relevancia de fortalecer las alianzas internacionales y de actuar conjuntamente con la Unión Europea frente al escenario planteado por la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump de romper vínculos comerciales con España. Según informó la agencia de noticias, estas entidades manifestaron en un comunicado su esperanza de que el Gobierno español logre manejar favorablemente esta situación, puesto que consideran fundamental proteger la conexión con Estados Unidos, al que definen como “un país amigo y un socio fundamental desde el punto de vista económico y político”.

De acuerdo con el comunicado difundido por las patronales y recogido por diversos medios, la preocupación empresarial es “profunda” ante la posibilidad de que Estados Unidos suspenda las relaciones comerciales, un impacto que consideran grave dada la relevancia de ese país para la economía española. El medio detalló que las agrupaciones CEOE, Cepyme y ATA insisten en que el contexto internacional exige una actitud coordinada y que “es más necesario que nunca ir de la mano de la Unión Europea” para tomar decisiones que afecten las transacciones internacionales, subrayando la importancia de adoptar posturas comunes y establecer respuestas conjuntas para afrontar las amenazas a los intereses europeos y, particularmente, españoles.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró tras reunirse con el canciller alemán Friedrich Merz que España “está siendo terrible” y confirmó que ha ordenado el cese de todos los acuerdos comerciales con España, según consignó el medio. Las declaraciones de Trump se originaron luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez negara el uso de las bases militares de Rota y Morón para un eventual ataque a Irán, decisión que habría motivado la represalia planteada por el mandatario estadounidense. Estas afirmaciones y el anuncio de cortar los lazos han provocado inquietud tanto en el ámbito económico como político, debido a la magnitud del intercambio comercial y la influencia de Estados Unidos como socio de España.

Según publicó la agencia mencionada, el Ejecutivo español respondió este martes a las amenazas de Trump enfatizando que, si Estados Unidos decide suspender el comercio y cortar los acuerdos con España, deberá hacerlo en el marco del respeto a las empresas privadas y a los acuerdos suscritos a nivel de la Unión Europea. Fuentes del Palacio de la Moncloa transmitieron que el Gobierno dispone de los recursos necesarios para “contener posibles impactos” derivados de la suspensión comercial, y expresaron la disposición del Estado para apoyar a los sectores económicos afectados y contribuir a una diversificación de las cadenas de suministro, con el objetivo de aminorar los posibles efectos negativos que podrían surgir para la economía nacional.

Según detalló el medio, los líderes empresariales consideran que la estabilidad de las relaciones transatlánticas constituye un elemento clave no solo para las empresas españolas, sino también para el entorno general de la economía europea. Ante el clima de incertidumbre, instan al ejecutivo español a adoptar medidas que permitan reconducir el actual escenario, enfatizando la importancia de no romper el diálogo ni el entendimiento con el gobierno estadounidense pese a las diferencias coyunturales.

El comunicado conjunto de las patronales expresa su confianza en que finalmente las relaciones comerciales con Estados Unidos no resulten afectadas. Los empresarios hacen hincapié en que las conexiones con Estados Unidos han impulsado durante años el desarrollo de sectores estratégicos, el crecimiento económico y el acceso a mercados internacionales para empresas españolas de distintos tamaños.

De acuerdo con la información proporcionada, las organizaciones empresariales subrayan la dimensión europea del conflicto y sostienen que las potenciales consecuencias de una ruptura comercial afectarían no solo a España, sino también al tejido económico de la Unión Europea. En este sentido, recalcan la necesidad de reforzar la colaboración y la coordinación entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.

El episodio vinculado a la negativa de España de permitir el uso de bases militares para un posible ataque a Irán resulta, según la cobertura del medio, el punto desencadenante de la reacción estadounidense. Las declaraciones realizadas por Trump desde el Despacho Oval arrojaron incertidumbre inmediata sobre distintos sectores productivos e industriales, así como sobre la evolución de las cadenas de suministro transatlánticas.

El Gobierno de Pedro Sánchez, de acuerdo con fuentes oficiales, prepara diferentes escenarios ante las amenazas de Trump. Entre las medidas se encuentran el apoyo a los sectores más vulnerables y la búsqueda de nuevas alianzas comerciales dentro y fuera de Europa, a fin de garantizar la estabilidad y sostenibilidad del tejido empresarial nacional.

La situación generada tras las declaraciones de Trump seguirá su desarrollo, con expectativas puestas en próximas reacciones tanto del Gobierno español como de la Unión Europea y las autoridades estadounidenses, mientras las organizaciones empresariales aguardan una solución que permita mantener la cooperación transatlántica y evitar daños en la economía.