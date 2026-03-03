Aznar recuerda que se cumplen 30 años de la victoria del PP en 1996: "Un proyecto de libertad nació para España"

La fundación FAES argumentó que la victoria del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de 1996 marcó el inicio de un proceso de modernización política en España e impulsó reformas que, según sus declaraciones, continúan siendo relevantes en la actualidad. Según informó Europa Press, la organización sostuvo en una nota editorial que el PP logró entonces integrar a la nación mediante acuerdos transversales y una política de centro-derecha reformista, subrayando que la alternancia que representó ese resultado electoral consolidó instituciones y permitió una apuesta por la integración económica e institucional del país, así como por la estabilidad democrática.

El expresidente del Gobierno José María Aznar recordó el trigésimo aniversario de la victoria popular en un vídeo difundido en sus redes sociales y recopilado por Europa Press. En su mensaje, Aznar definió aquel proyecto político como una propuesta de libertad para España, enfocada en la consolidación de la alternancia democrática y en el fortalecimiento de las instituciones y la Constitución de 1978. El exmandatario destacó la firmeza del gobierno frente a la amenaza terrorista, indicando que se trató de una política cuyo objetivo era derrotar el terrorismo desde el cumplimiento estricto de la ley. También señaló la apuesta del Ejecutivo por lograr el ingreso de España como miembro fundador del euro desde el inicio, lo que, según sus palabras, exigió reformas económicas y la liberalización de numerosos sectores productivos. Entre los logros económicos señaló la mejora en la situación de las empresas, el aumento de las oportunidades laborales y la creación de millones de empleos.

Aznar añadió en su declaración que el proyecto de 1996 reafirmó la política atlántica de España, elevando el perfil internacional del país mediante nuevas alianzas. "Ese era el proyecto de libertad", concluyó el expresidente en su intervención digital. Por su parte, el líder actual del PP, Alberto Núñez Feijóo, conmemoró también el triunfo en 1996, afirmando que fue un giro de rumbo para la política nacional y reiterando el compromiso del partido con un proyecto nacional de prosperidad y libertad, según reportó Europa Press.

La fundación FAES, según recogió Europa Press, insistió en que la modernización impulsada por el gobierno de Aznar fue acompañada por políticas diseñadas para integrar a todos los ciudadanos, evitando la polarización y el enfrentamiento. En su análisis resaltaron que durante la negociación para la investidura presidencial en 1996, el PP llegó a acuerdos transparentes con Convergència i Unió (CiU), recogidos en documentos públicos y sin comprometer cesiones que comprometieran la unidad constitucional ni implicaran ventajas para movimientos secesionistas. FAES diferenció este proceso de negociaciones recientes, argumentando que durante el gobierno de Aznar se sellaron acuerdos con partidos que aceptaban el marco estatutario y constitucional sin controversias, consiguiendo pactos nacionales como el Pacto Antiterrorista, el Pacto por la Justicia y el Acuerdo de Financiación Autonómica avalados por la unanimidad parlamentaria.

Como resultado de estas estrategias, según reportó FAES, la suma de los apoyos nacionalistas en Cataluña, representados por CiU y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), registró un retroceso tanto en votos como en escaños entre 1996 y 2003. En el ámbito económico, la fundación señaló que el gobierno implementó políticas liberales que permitieron que España cumpliera los criterios de convergencia para la entrada al euro, transformando una Seguridad Social con problemas financieros en una institución con superávit e incrementando en 5,5 millones el número de trabajadores afiliados.

En materia internacional, FAES informó que el Ejecutivo consiguió la entrada de España en la estructura integrada de mandos de la OTAN y la participación activa en la construcción del euro, además de lograr un destacable posicionamiento en la Unión Europea, según las valoraciones recogidas tras la negociación del Tratado de Niza. España también desarrolló un papel protagonista en la política iberoamericana de la Unión Europea, impulsó la cooperación antiterrorista y fortaleció las relaciones bilaterales tanto con el Reino Unido como con Estados Unidos.

Sobre la política antiterrorista, FAES subrayó que el gabinete de Aznar promulgó el cumplimiento íntegro de las penas para delitos de terrorismo, mientras que, según su crítica, los gobiernos posteriores han facilitado la excarcelación anticipada de condenados por estos delitos. La fundación sostuvo que el PP sobrevivió a la violencia y defendió su relato sobre ETA debido a las decisiones adoptadas por el actual Ejecutivo en relación con los acuerdos penitenciarios y la participación política de EH Bildu. “La realidad es que el Partido Popular nunca ha vivido de la violencia; ha sobrevivido a pesar de ella. Y cuando habla de ETA es porque el Gobierno y sus socios han decidido acortar la condena de los terroristas y porque Bildu gobierna en España”, afirmó la fundación, según consignó Europa Press.

FAES concluyó en su análisis que la alternancia política instaurada tras las elecciones de 1996 normalizó el modelo democrático español, revirtiendo la percepción sobre un compromiso insuficiente de la derecha con la democracia. Agregaron que la mayoría absoluta obtenida en el año 2000 supuso un cambio en la estrategia de la izquierda, que según su perspectiva, abandonó el centro y favoreció discursos maximalistas y el acercamiento al nacionalismo catalán, lo que habría condicionado el panorama político hasta la actualidad. Para FAES, revisar lo ocurrido en esos años es fundamental para analizar el presente y perfilar la dirección futura del país. Según publicó Europa Press, la visión de la fundación subraya la actual vigencia del legado reformista del PP y defiende que el partido constituye la única alternativa gubernamental capaz de responder a los desafíos actuales con base en la experiencia y los resultados obtenidos a lo largo de su historia.