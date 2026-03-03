Agencias

Ataques con drones afectan a tres centros de Amazon en el golfo Pérsico

Tres instalaciones de Amazon Web Services (AWS) en la región de Oriente Próximo se han visto afectadas por daños físicos en la infraestructura a causa de ataques con drones que han provocado interrupciones de la actividad, según confirmó el servicio de alertas de AWS.

En concreto, dos instalaciones de la empresa en Emiratos Árabes Unidos (EAU) "fueron impactadas directamente", mientras que en Baréin, un ataque con drones cerca de una de ellas causó daños físicos en la infraestructura.

"Estos ataques han causado daños estructurales, interrumpido el suministro eléctrico a nuestra infraestructura y, en algunos casos, han requerido actividades de extinción de incendios que provocaron daños adicionales por agua", explicó la multinacional.

"Estamos trabajando para restablecer la disponibilidad total del servicio lo más rápidamente posible, aunque esperamos que la recuperación sea prolongada dada la naturaleza del daño físico involucrado", advertía la empresa.

Este martes, la compañía ha apuntado que el conflicto en curso en la región implica que el entorno operativo general en Oriente Próximo "sigue siendo impredecible", por lo que recomienda a los clientes con cargas de trabajo ejecutándose en el área que tomen medidas para migrarlas a regiones alternativas de AWS.

