Arabia Saudí confirma un incendio en la Embajada de EEUU en Riad tras ser alcanzada por dos drones

La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí difundió una alerta para la ciudadanía estadounidense en las ciudades de Yeda, Riad y Dhahran, en la que recomienda buscar refugio inmediato en sus domicilios y comunicó la restricción de todo viaje “no esencial” a instalaciones militares norteamericanas en la región, mientras persistía el monitoreo de la situación en Oriente Próximo. Estas recomendaciones surgieron en medio de una escalada de ataques en la zona y tras el impacto de dos drones en la sede diplomática estadounidense de Riad, un hecho confirmado por las autoridades saudíes durante la madrugada de este martes.

Según consignó el medio, el Gobierno de Arabia Saudí informó que la Embajada de Estados Unidos en Riad resultó afectada por un incendio, originado tras ser alcanzada por dos artefactos aéreos no tripulados. El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, a través de su cuenta en X, señaló que los daños en la legación diplomática de Washington consistieron en afectaciones materiales clasificadas como “menores”, y calificó el incendio resultante como “limitado”, de acuerdo con estimaciones preliminares hasta el momento divulgadas.

En el mensaje oficial, la autoridad militar saudí no especificó el origen de los drones implicados en el ataque, aunque el contexto de tensión regional se intensificó recientemente por una serie de ofensivas atribuidas a fuerzas iraníes contra instalaciones y bases estadounidenses en diversos países del golfo Pérsico. La oleada de ataques regionales mantiene en alerta tanto a las autoridades locales como a la comunidad internacional, cuya preocupación incluye la seguridad de representaciones diplomáticas y personal extranjero.

Tal como publicó la fuente, la notificación emitida por la Embajada estadounidense subrayó la necesidad de limitar los movimientos y ejercer extrema precaución frente a la situación de seguridad imperante. La comunicación dirigida a ciudadanos estadounidenses precisó la recomendación de permanecer en resguardo y evitar desplazamientos no esenciales dentro de las áreas señaladas, al tiempo que se mantienen medidas orientadas a proteger tanto al personal diplomático como a los residentes de Estados Unidos en Arabia Saudí.

El incidente fue descrito por el Ministerio de Defensa saudí como un ataque cuyas consecuencias fueron materia de evaluación preliminar, sin registrarse información sobre víctimas o mayores daños estructurales en la sede diplomática. El mensaje oficial se limitó a informar sobre el incendio producido en las instalaciones, catalogado como de alcance acotado, y sobre la afectación menor a la infraestructura de la Embajada de Estados Unidos en Riad.

La escalada de tensiones en la región del golfo Pérsico ha impactado de manera directa en la seguridad de legaciones extranjeras, especialmente tras una sucesión de ataques adjudicados a intereses estadounidenses y sus aliados, informó la fuente. Frente a este escenario, la reacción de la Misión Diplomática estadounidense incluyó la emisión de alertas e instrucciones precisas para todos sus nacionales, señalando la importancia de adoptar medidas de autoprotección mientras perdure la situación de riesgo.

La serie de restricciones comunicadas por la Embajada de Estados Unidos y la recomendación expresa de evitar viajes a instalaciones militares reflejan la preocupación existente entre las autoridades diplomáticas y de defensa respecto de la volatilidad en Medio Oriente. La vigilancia y el seguimiento permanente de los acontecimientos persisten entre las prioridades de la Misión estadounidense en Arabia Saudí, mientras se coordinan acciones orientadas a garantizar la integridad del personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses presentes en el país, detalla la fuente oficial.

El parte del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí destacó la naturaleza preliminar de la información disponible y la ausencia, hasta el momento, de elementos que permitan atribuir de manera directa la autoría del ataque a un actor específico. Esta postura refleja la cautela con la que se desarrollan las investigaciones en un entorno regional caracterizado por la multiplicidad de actores armados y el incremento en la utilización de drones no tripulados como herramientas de agresión contra objetivos estratégicos.

El incidente en Riad se inscribe en el marco de una coyuntura regional en la que los intereses estadounidenses han sido objeto de acciones directas, en un patrón que ha cobrado notoriedad en los últimos meses, reportó el medio. Las repercusiones del ataque sobre la Embajada y las disposiciones adoptadas por el Gobierno estadounidense y las autoridades saudíes muestran las dificultades inherentes a la preservación de la seguridad diplomática en un contexto de tensiones persistentes y creciente incertidumbre en torno a la estabilidad del golfo Pérsico.