Ana Rosa Quintana, primeras palabras sobre la boda de Susanna Griso

“Estoy feliz porque la veo a ella feliz, contenta, está cada día más guapa, hacen una pareja estupenda y yo lo único que le puedo es desear toda la felicidad del mundo porque se lo merece”. Con estas palabras, Ana Rosa Quintana expresó su alegría por el compromiso matrimonial de su colega Susanna Griso con Luis Enríquez Nistal, según informó el medio. Quintana, quien comparte liderazgo de audiencia televisiva matinal con Griso, no ocultó su satisfacción ante la nueva etapa personal de su compañera y fue explícita en su felicitación y buenos deseos.

La periodista realizó estas declaraciones durante su participación en la inauguración de la IX edición del Salón de Arte Moderno (SAM), celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y organizada por Jorge Alcolea, galerista y esposo de Ana Terradillos. Según detalló la fuente, Quintana, que habitualmente no suele participar activamente en la vida social debido a su temprano horario laboral, asistió en esta oportunidad para apoyar la iniciativa de Alcolea y disfrutar de uno de sus intereses personales: el arte contemporáneo. La presentadora de “El programa de Ana Rosa” compartió momentos con diversas personalidades, como Cristina Tárrega y Marta Robles, mostrando afinidad y alegría durante el evento.

Durante su presencia en la inauguración, Quintana comentó que le atrae especialmente el arte contemporáneo y que posee obras en su colección privada, según publicó la fuente. Manifestó asimismo su aprecio por los jóvenes artistas, subrayando el valor que encuentra en su creatividad. Acerca de su relación con Jorge Alcolea, explicó que su asistencia al evento respondía tanto a su interés en el arte como a su apoyo personal al anfitrión, dada su amistad y el vínculo con Ana Terradillos.

Consultada sobre la posibilidad de escribir sus memorias, Quintana descartó esa opción y explicó al medio que nunca se ha planteado redactar o divulgar relatos biográficos. Expresó: “Yo ni lo escribo ni lo cuento, lo he vivido y ya con eso tengo bastante. Mi historia ya todo el mundo la conoce y mis hijos también, y ellos ya tendrán el recuerdo que quieran tener, no el que yo imponga”. Además, manifestó su deseo de ser recordada por su entorno tanto en el ámbito personal como profesional “con cariño”.

La periodista también abordó asuntos de actualidad nacional, en particular la situación de Juan Carlos I, quien permanece en Abu Dabi. A propósito de un eventual regreso del rey emérito a España tras el recrudecimiento del conflicto armado en la región del Golfo Pérsico, Quintana afirmó que la decisión corresponde al propio monarca. Según recogió el medio, sostuvo que “él siempre puede volver, la Casa Real lo que le dice es 'perfecto, pero residencia fiscal aquí'. Yo no sé si eso le va a interesar o no”. Quintana agregó que, en caso de una crisis de salud, existen arreglos para que el regreso de Juan Carlos I se gestione adecuadamente. Expresó su esperanza de que el monarca disfrute de buena salud durante mucho tiempo.

La cuestión del regreso del rey Juan Carlos cobró renovada relevancia tras los ataques con drones y misiles de Irán a países del Golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses, según reportó el medio. El exjefe de Estado español permanece en Abu Dabi, uno de los estados de la región afectados por la escalada bélica.

En cuanto a la vida personal de la propia Ana Rosa Quintana, la periodista compartió algunos detalles sobre su relación sentimental, que ya suma cerca de tres décadas, aclarando que sigue tan sólida como el primer día. Según publicó la fuente, Quintana acudió al acto social acompañada de Juan Muñoz y destacó la complicidad que ambos mantienen a lo largo de los años. Ambos disfrutaron juntos del evento y participaron en las actividades propuestas.

Respecto a su estilo en la ocasión, la presentadora optó por un conjunto informal compuesto por vaqueros con rotos en las rodillas, camiseta blanca, chaqueta de ante marrón y accesorios en estampado leopardo. El medio destacó que la elección del atuendo se adaptó sin dificultad al ambiente del Salón de Arte Moderno y transmitió comodidad.

La presencia de Ana Rosa Quintana en el evento cultural, la cobertura de temas personales y su valoración sobre asuntos de relevancia nacional como el regreso de Juan Carlos I ilustran la multiplicidad de facetas que aborda la periodista de manera pública, según consignó la fuente. Su mensaje amistoso y su felicitación a Susanna Griso reflejan, además, el tono cordial que mantiene con quienes comparten liderazgo de pantalla en los medios nacionales.