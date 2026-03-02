Zelenski cree que la guerra en Irán es una "buena señal" para que Putin "vea cómo termina una dictadura"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado la posibilidad de trasladar la sede de las próximas conversaciones de paz en caso de que la situación en Emiratos Árabes Unidos impida su realización, descartando por el momento una cancelación y sugiriendo que países como Suiza y Turquía pueden acoger el encuentro si se presentan dificultades. De acuerdo con las declaraciones recogidas por agencias ucranianas y tal como reportó el medio, Zelenski subrayó la necesidad de mantener el diálogo internacional sobre la guerra en Ucrania, destacando la importancia de las negociaciones previstas entre el 5 y el 8 de marzo en Abu Dabi.

Según informó la agencia, Zelenski contextualizó estas declaraciones refiriéndose a la reciente escalada militar en Oriente Próximo, en la que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sobre Irán durante el fin de semana. El mandatario ucraniano consideró estos acontecimientos como un indicio para el presidente ruso Vladimir Putin sobre el desenlace de gobiernos autoritarios. En palabras de Zelenski: “Lo que está sucediendo en Irán, creo, es una buena señal para que Putin vea cómo termina una dictadura”. El medio detalló que el líder ucraniano aprovechó este contexto para recalcar lo que percibe como una pérdida de influencia por parte de Moscú en la región, recordando también la actuación de Rusia durante la caída de Bashar al Assad en Siria.

Además, Zelenski sostuvo que Rusia ha dejado de ser un aliado fiable y que la reciente coyuntura en Oriente Próximo vuelve a evidenciar esa fragilidad. “No valen nada como aliados (...) Ya no tienen fuerza”, afirmó el mandatario, según consignó el medio. Esta valoración estuvo acompañada de la preocupación de que el conflicto en Oriente Próximo pueda afectar la asistencia militar y humanitaria que Ucrania recibe de sus aliados occidentales. Zelenski reconoció inquietud ante la posibilidad de que el suministro de defensas aéreas para su país disminuya si la guerra en la región se extiende, aunque enfatizó que, hasta el momento, no se han reportado recortes en los apoyos previstos.

El mandatario aclaró que la iniciativa PURL, el programa de ayuda militar financiado por Europa para la adquisición de material bélico y armas estadounidenses con destino a Ucrania, sigue vigente. “El programa PURL está funcionando (...) y hasta ahora todo marcha según lo previsto”, aseguró Zelenski, según publicó la fuente original. Además, explicó que el gobierno ucraniano mantiene un contacto frecuente con sus socios internacionales, conscientes de la importancia vital que estos suministros representan para la población del país. “Todos comprenden que la vida de los ucranianos dependen de ello”, remarcó.

En cuanto al proceso de paz, la última ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú se desarrolló recientemente en la ciudad suiza de Ginebra. Tras ese encuentro, Zelenski informó que se alcanzó un principio de acuerdo en cuestiones humanitarias, incluido el intercambio de prisioneros, así como en ciertos aspectos militares. Sin embargo, todavía persisten desacuerdos profundos sobre temas estratégicos, como la administración de los territorios ocupados por fuerzas rusas y la seguridad en torno a la central nuclear de Zaporiyia. El presidente ucraniano reconoció que estas cuestiones siguen sin resolverse y requieren de nuevas rondas de negociación.

El medio consignó también que Zelenski destacó la disposición de Ucrania para adaptarse a cambios en la sede de las conversaciones de paz si la situación en Emiratos Árabes Unidos llegara a complicarse. Reiteró que Suiza y Turquía han demostrado ser anfitriones eficaces y están dispuestos a ofrecer su territorio para esos encuentros, según ha sucedido en el pasado. Zelenski manifestó que permanece a la espera de la respuesta de los socios involucrados en este proceso y garantizó el apoyo a cualquiera de las propuestas disponibles para facilitar el diálogo.

Durante su intervención con la prensa, el presidente ucraniano insistió en la relevancia de mantener el foco internacional sobre la situación en su país frente a las tensiones globales, como la reciente ofensiva en Irán. Asimismo, planteó la inquietud sobre cómo un aumento de la inestabilidad internacional podría condicionar la atención y los recursos destinados a Ucrania. A pesar de estas preocupaciones, confirmó que ninguna de las partes aliadas ha comunicado la intención de cancelar la próxima ronda de conversaciones.

En sus valoraciones, Zelenski también recordó antecedentes en los que la posición de Rusia como aliado resultó insostenible, refiriéndose tanto a acontecimientos recientes como a situaciones pasadas en Medio Oriente, según publicó el medio. El presidente recalcó la importancia de que la comunidad internacional observe y actúe ante las consecuencias de las dictaduras y reclamó la continuidad del respaldo a Ucrania a pesar de los desafíos que plantea la coyuntura internacional.