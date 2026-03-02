Zapatero no descarta ir en amparo al TC por las preguntas "incriminatorias" en la comisión del Senado del 'caso Koldo'

La solicitud para que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero detalle bienes e inmuebles en China y Venezuela durante la comisión de investigación del Senado sobre el llamado ‘caso Koldo’ fue calificada por el propio Zapatero como “completamente ilegal” y, según sus declaraciones, constituye una “investigación prospectiva que ni siquiera un juez podría hacer”. Según informó Europa Press, el exjefe del Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional por las preguntas que considera “incriminatorias” durante su comparecencia en la comisión, aludiendo a la protección que la Constitución otorga a los derechos fundamentales.

Zapatero compareció este lunes en la comisión del Senado que indaga sobre la gestión de contratos públicos durante el estado de alarma en la pandemia, y denunció irregularidades en la convocatoria a su testimonio. De acuerdo con Europa Press, sostuvo que la citación se tramitó por “urgencia” y sin especificar claramente la motivación, algo que considera contrario a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. En su intervención inicial, subrayó que acudía al Senado cumpliendo “un deber constitucional” y para “decir la verdad”, aunque precisó que no ostenta responsabilidad pública alguna desde hace 14 años, por lo que consideró improcedente exigirle rendición de cuentas en el marco actual.

El medio Europa Press detalló que Zapatero retomó una sentencia anterior del Tribunal Constitucional que, en su criterio, pone límites claros a la actividad de las comisiones de investigación parlamentarias, específicamente para proteger la presunción de inocencia extraprocesal. Según el exmandatario, esta doctrina restringe el alcance de las preguntas y los interrogatorios en las comisiones y confiere protección a quienes comparecen, después de que, en un caso anterior, el Alto Tribunal anulara preguntas por ser “mínimamente incriminatorias”.

Durante su exposición, Zapatero hizo hincapié en la diferencia entre los procedimientos judiciales, donde la defensa está garantizada por la presencia de abogados y la formalidad del proceso, y la dinámica de las comisiones, donde los comparecientes carecen de esas salvaguardas. Alertó, según recogió Europa Press, que no excluye recurrir a instrumentos constitucionales de defensa, como el amparo ante el Tribunal Constitucional, si durante su comparecencia considera vulnerados sus derechos por la formulación de preguntas con potencial incriminatorio.

Europa Press consignó que el expresidente expresó también su preocupación por el clima político actual, marcado por lo que define como una fuerte polarización y una merma en el respeto a los procedimientos democráticos. Subrayó los riesgos de dar por válida la primera información publicada por los medios de comunicación o recurrir al insulto, la calumnia y la difamación, con una referencia indirecta al Partido Popular, aunque aclaró que su experiencia le permite afrontar estas situaciones. “Y ya no lo digo por mí, que tengo ya la piel curtida”, puntualizó Zapatero, según el medio.

El expresidente agregó que, en su etapa al frente del Gobierno, buscó ser respetuoso con las normas del sistema democrático, insistiendo en que la verdadera calidad democrática se pone a prueba tanto en el poder como en la oposición. Defendió que la estrategia de desacreditar al adversario, en especial cuando se trata de personas que, según dijo, han servido al país, resulta ineficaz. De acuerdo con Europa Press, instó a la bancada popular a iniciar una reflexión que permita revertir la actual senda de polarización política.

Relató también que ha procurado mantener el respeto hacia los expresidentes y dirigentes del principal partido opositor, argumentando que tal comportamiento es necesario para el correcto funcionamiento democrático. La petición de información sobre bienes en el extranjero, según informó Europa Press, fue calificada de “lista fake” por Zapatero, quien insistió en la ilegalidad de este requerimiento en el contexto de una comisión de investigación parlamentaria.

A lo largo de su comparecencia, el exmandatario reiteró la necesidad de respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales, defendiendo la vigencia de la doctrina constitucional que actúa como límite para las investigaciones políticas. Según Europa Press, en caso de comprobarse un exceso, no descartó emplear los recursos jurisdiccionales disponibles para proteger su derecho a la presunción de inocencia y evitar lo que considera una investigación con motivaciones arbitrarias por parte de la comisión del Senado.