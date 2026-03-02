Windows 11 ya está instalado en casi 3 de cada 4 ordenadores Windows, según StatCounter

Windows 11 está ya presente el 72,57 por ciento de los ordenadores de todo el mundo que funcionan con sistema operativo de Microsoft, como consecuencia del fin del soporte de Windows 10 el pasado mes de octubre.

A mediados de octubre, cuando Microsoft eliminó oficialmente el soporte para Windows 10, esta versión de su sistema operativo seguía instalada en el 40,5 por ciento de los ordenadores Windows, frente al 48,9 por ciento que representaba Windows 11.

Desde entonces, la presencia global de Windows 11 ha ido en aumento, especialmente desde diciembre. Al cierre de 2025 tenía una penetración del 50,73 por ciento, frente a 44,68 por ciento de la versión precedente.

Sin embargo, febrero ha consolidado el crecimiento de Windows 11. Según datos de StatCounter, ya está instalado en el 72,57 por ciento de los ordenadores, mientras que Windows 10 permanece en el 26,45 por ciento.

Versiones obsoletas como Windows 8.1 y Windows 7 apenas suponen el 0,1 por ciento.