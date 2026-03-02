VÍDEO: Puente tilda la respuesta de la UE con Irán de "tibia" y de "sumisión a Trump": "Es muy mala para Europa"

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, ha manifestado que la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ya ha generado efectos inmediatos en el mercado energético internacional, como el incremento del 10% en el precio del petróleo, así como posibles repercusiones humanas que considera preocupantes. A partir de este análisis, Puente ha expresado sus dudas sobre la lógica de la intervención y la falta de claridad respecto a sus verdaderos motivos. Según consignó Europa Press, el ministro expresó estas declaraciones durante el ciclo 'Los desayunos del Ateneo', en el que expuso su visión sobre las recientes decisiones tomadas en el ámbito internacional.

El medio Europa Press detalló que el ministro cuestionó abiertamente el sentido de la intervención estadounidense, señalando que no se ha explicado de modo público si el objetivo es provocar un cambio de régimen en Irán y, en ese caso, si la vía elegida sería la más adecuada para lograrlo. Puente afirmó que persisten dudas en torno a la justificación que respalda la acción militar, sobre todo por la referencia al riesgo de un “arsenal nuclear potencial” en Irán, recordando que hacía solo unos meses se informaba de que ese arsenal “estaba completamente destruido”.

Durante su intervención, Puente puso de manifiesto su "enorme preocupación" por las implicaciones de la operación, cuestionando especialmente que el presidente estadounidense Donald Trump no haya buscado el respaldo del Congreso de Estados Unidos antes de lanzar el ataque. Según reportó Europa Press, el ministro denunció que la decisión se tomó “sin ningún apoyo de la comunidad internacional ni respeto por la legalidad internacional” y sin razones que haya considerado convincentes desde el punto de vista lógico.

En referencia al posicionamiento adoptado por la Unión Europea tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, Puente calificó de “tibia” la respuesta de las instituciones europeas y la interpretó como parte de un fenómeno de “sumisión” frente a Trump y el gobierno estadounidense. A juicio del ministro, tal postura resulta “muy mala” para los intereses de Europa, pues considera que no contribuye a la estabilidad ni a la defensa de las normas internacionales, informó Europa Press.

Puente instó a quienes respaldan la operación militar a presentar ante la sociedad “de manera muy convincente cuáles son las razones” detrás de esta medida y evaluar si existían “otras fórmulas más razonables” para cumplir con los objetivos anunciados. En sus palabras, el ministro pidió que se expliquen los motivos reales y se argumente por qué el ataque directo ha sido considerado la única opción posible.

Consultado por la prensa sobre si considera que España podría verse involucrada o afectada debido a su posición ante este conflicto, Puente sostuvo que la labor del Ejecutivo español se fundamenta en actuar “donde está la razón”. Además, precisó que España debe apoyar la multilateralidad y el respeto a la legalidad internacional, en lugar de la “ley del más fuerte” o las acciones unilaterales.

A lo largo de su exposición, Puente reiteró que la operación emprendida por Estados Unidos e Israel no conducirá a un escenario favorable y advirtió sobre las consecuencias negativas que ya se han hecho evidentes en los mercados y las condiciones de seguridad. Europa Press publicó que el ministro insistió en su demanda de transparencia y coherencia a la hora de justificar operaciones de esta magnitud, considerando fundamental que la comunidad internacional actúe bajo reglas claras y evitando decisiones unilaterales que incrementen las tensiones globales.