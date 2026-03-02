Agencias

Vanesa Romero, primeras imágenes con su nuevo novio tras evitar la esperadísima imagen juntos en los Goya

En Madrid, la actriz fue fotografiada sonriente con su pareja, un empresario alejado del espectáculo, tras su reciente participación en los premios, confirmando ante la prensa el buen momento personal que atraviesa y la solidez de su nueva relación

Al regresar a Madrid tras la celebración de los Premios Goya en Barcelona, Vanesa Romero mostró en público por primera vez su relación con su nueva pareja, un empresario que no pertenece al mundo del espectáculo y cuyo nombre aún no se ha revelado. Según detalló el medio que reportó el acontecimiento, la actriz fue fotografiada sonriente junto a su compañero, confirmando ante los reporteros presentes que ambos atraviesan un buen momento y que su vínculo se encuentra consolidado.

De acuerdo con la información publicada, Romero había mantenido hasta ahora una actitud discreta respecto a su vida amorosa. Durante su participación en la edición de este año de los premios Goya, la intérprete acudió acompañada de su pareja pero eligió desfilar sola ante los fotógrafos en la alfombra roja. Esta decisión evitó que se hiciera oficial su nuevo noviazgo durante una de las galas más visibles de la cinematografía española, según consignó el medio de comunicación.

La actriz, reconocida por su participación en la serie ‘Aquí no hay quien viva’, atraviesa una etapa destacada en su carrera, ya que recientemente estuvo nominada al Goya en la categoría de ‘Mejor Cortometraje’ por su segundo trabajo como directora, titulado ‘Sexo a los 70’. Según recordó la fuente, en semanas previas Vanesa Romero se había referido al éxito de este proyecto y también compartió detalles personales en su paso por el programa ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano. Allí, la artista manifestó abiertamente su satisfacción afectiva tras la ruptura con el presentador Santi Burgoa, con quien mantuvo una relación durante dos años, finalizada en 2024.

Durante la mencionada entrevista, Romero explicó que su pareja reside en Barcelona y que ambos organizan sus agendas para poder reunirse, según reportó el medio. “No nos vemos tanto como me gustaría, pero sí que es cierto que intentamos vernos una vez a la semana. Estoy contenta, muy contenta”, relató la actriz. También declaró en esa ocasión que su actual compañero “no tiene nada que ver con este mundo, con mi mundo”, en referencia al entorno mediático y artístico.

El medio detalló que, pese a la insistencia de la prensa y a las expectativas en torno a la posible presentación de la pareja en la gala cinematográfica, la actriz optó por reservar este aspecto de su vida para el ámbito privado durante el evento. Sin embargo, el día siguiente tras regresar a Madrid, accedió a responder preguntas sobre su relación y agradeció los comentarios de los periodistas que la felicitaron por su reciente felicidad. “Muchas gracias. Estoy muy contenta sí, todo muy bien, muy bien”, afirmó Romero ante las preguntas de los reporteros.

Las imágenes recogidas en Madrid confirman el momento que vive la intérprete y la decisión de dar un paso público a su vida personal, lo que da cuenta del desarrollo positivo de su nueva relación, según consignó el medio que divulgó los detalles. Mientras tanto, la actriz continúa recibiendo atención tanto por su presente sentimental como por sus proyectos en el ámbito audiovisual, en particular por su trabajo como directora, que ha extendido su carrera más allá de la interpretación para consolidarla en la dirección de cine.

