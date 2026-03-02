Trump sugiere replicar en Irán una transición como en Venezuela

En una conversación telefónica con el diario 'New York Times', Donald Trump señaló tener "tres opciones muy buenas" para liderar Irán tras la reciente campaña militar, sin especificar los nombres y dejando en claro que la elección definitiva se tomará una vez culminada la operación. El mandatario estadounidense sostuvo que el desenlace político en Venezuela tras la intervención estadounidense le sirve de modelo para la situación actual de Irán. Según informó dicho medio, Trump indicó que Estados Unidos observa detenidamente las alternativas de transición política para la nación asiática luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, este sábado.

Trump manifestó explícitamente que entre sus opciones para una transición en Irán figura el caso venezolano, subrayando que tras la intervención de principios de 2026 en Caracas la estructura del poder en Venezuela se mantuvo casi intacta, con excepción de dos personas. El medio 'New York Times' reportó que Trump declaró: "Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el perfecto. Todos conservaron sus trabajos excepto dos personas". Esta declaración se refiere a la operación que terminó con la captura del dirigente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, quienes permanecen, según detalló el periódico, bajo detención en Estados Unidos desde entonces.

Cuando se le consultó sobre las figuras que podrían asumir el liderazgo en Irán post-conflicto, el presidente Trump evitó dar nombres, reiterando que no se tomará una decisión hasta que la misión militar haya concluido. "Acabemos con el trabajo primero", afirmó en declaraciones recogidas por el 'New York Times'. Asimismo, deslizó la posibilidad de que la propia población iraní pueda jugar un papel importante en la formación del nuevo gobierno, sosteniendo que corresponderá a los ciudadanos movilizarse para definir el destino de su país una vez removido el actual régimen. En palabras de Trump recolectadas por el medio estadounidense, "Dependerá de ellos si lo hacen o no. Llevan años hablando de ello, así que ahora obviamente tendrán una oportunidad".

La ofensiva militar, iniciada con la colaboración de Israel, fue definida por Trump como un proceso que podría extenderse hasta cuatro semanas, aunque no descartó que la duración sea menor. En una entrevista con el diario británico 'Daily Mail' ese mismo día, el presidente estadounidense precisó: "Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Hemos calculado que serán más o menos cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que aunque es un país fuerte, un país grande, tardaremos cuatro semanas, o menos".

La referencia al escenario venezolano apunta a la continuidad de parte del aparato gubernamental luego de la remoción de los principales líderes, en contraste con situaciones en que se produce un vacío de poder total. De acuerdo con el 'New York Times', en Venezuela, altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro, incluida la segunda al mando Delcy Rodríguez, permanecen en la cúpula política del país después del cambio de liderazgo registrado tras la operación de enero de 2026.

En diferentes entrevistas publicadas ese día por medios internacionales, Trump reiteró su postura de dejar abierta la discusión sobre el futuro liderazgo de Irán hasta que concluya la campaña en curso. El presidente enfatizó que, pese al tamaño y la fortaleza militar iraní, la duración de la operación se mantiene dentro de un plazo previsible según las estimaciones presentadas por la administración estadounidense.

Según reportó el 'New York Times', la campaña armada que culminó con la muerte del ayatolá Jamenei representa un punto de inflexión en la política exterior estadounidense. El presidente dejó entrever que el desenlace de este operativo determinará el tipo de transición política que se aplicará en Irán, y enfatizó que las decisiones finales se tomarán a partir de la evolución de los acontecimientos sobre el terreno.