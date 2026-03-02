Telefónica y Satellite Connect Europe exploran la conectividad satelital 'direct-to-device' en Europa

Meredith Sharples, director general de Satellite Connect Europe, consideró que la nueva etapa con Telefónica representa un paso importante hacia la implementación de conectividad satelital 'direct-to-device' de AST SpaceMobile en toda Europa y evidenció el respaldo de operadores líderes a los servicios de su compañía. De acuerdo con la información publicada por el medio, ambas empresas presentaron la alianza durante el Mobile World Congress (MWC), la mayor feria de tecnología y movilidad, en Barcelona.

Telefónica anunció este lunes una colaboración con Satellite Connect Europe, empresa especializada en servicios de conectividad satelital 'direct-to-device' (D2D) con sede en Luxemburgo, según informó la compañía española. El objetivo central consiste en probar y explorar soluciones basadas en satélites para usuarios particulares, empresas y entidades públicas en dos mercados principales: España y Alemania. El acuerdo incorpora la integración de estas capacidades satelitales en las actuales redes móviles 4G y 5G de Telefónica, con la meta de ampliar la cobertura en situaciones donde la infraestructura terrestre presenta limitaciones, como zonas rurales, remotas o escenarios de emergencia.

La integración de la tecnología D2D permitiría que dispositivos convencionales accedan a conectividad satelital sin requerir equipamiento adicional específico, siguiendo los lineamientos regulatorios europeos y los parámetros para el uso del espectro, detalló Telefónica. Estos avances tecnológicos buscan mantener una gestión unificada por parte del operador móvil y ofrecer un servicio complementario al existente. Según consignó el medio, Telefónica reafirmó su compromiso de continuar colaborando con diversos actores del sector para participar en los debates sobre la evolución y el futuro de la conectividad satelital D2D en el continente.

Andrea Folgueiras, directora global de Tecnología e Información (CTIO) de Telefónica, declaró que la compañía pretende analizar, mediante esta iniciativa, cómo las soluciones vía satélite pueden enriquecer las redes móviles avanzadas y responder a las necesidades de conexión en espacios donde actualmente se observa menor alcance. “Telefónica busca profundizar en cómo la conectividad satelital puede complementar las redes móviles avanzadas y ayudar a satisfacer las necesidades de conectividad en áreas remotas de Europa”, sostuvo Folgueiras, según publicó el medio.

El papel de Satellite Connect Europe radica en proporcionar la infraestructura de conectividad satelital necesaria para la transmisión directa entre satélites y dispositivos convencionales. Su vinculación con AST SpaceMobile refuerza la capacidad de ofrecer este servicio a gran escala en el territorio europeo. La prueba en colaboración con Telefónica, puntualizó la empresa, servirá para evaluar el desempeño, la compatibilidad y la posible ampliación de estas soluciones en diferentes escenarios geográficos y en el marco regulatorio vigente en la región.

El contexto de este anuncio está marcado por la celebración del Mobile World Congress en Barcelona, evento en el que las principales compañías tecnológicas internacionales presentan innovaciones y proyectos estratégicos para el sector. Según reportó el medio, la colaboración entre Telefónica y Satellite Connect Europe destaca entre los proyectos orientados a la expansión de alternativas de conectividad, sobre todo en un momento donde la digitalización y la cobertura en zonas rurales y situaciones de emergencia cobran relevancia.

La iniciativa conjunta responde a la demanda creciente de cobertura en lugares donde las redes terrestres resultan insuficientes o difíciles de desplegar. Telefónica subrayó que este tipo de colaboraciones son necesarias para asegurar el desarrollo de capacidades técnicas alineadas con la legislación europea y para anticipar los retos operativos y regulatorios asociados con el uso de nuevas bandas del espectro.

Según detalló el medio, Telefónica continuará involucrándose con entidades relevantes del sector para contribuir a las discusiones que definirán la evolución de la conectividad satelital en Europa. La empresa expresó su apoyo al desarrollo de servicios que garanticen la interoperabilidad con infraestructuras ya desplegadas, evitando así duplicidades y facilitando la adopción de estas tecnologías por parte de usuarios y empresas.

La conectividad satelital directa puede resultar clave en situaciones excepcionales, como desastres naturales o cortes en la red terrestre, ya que ofrece una vía de comunicación adicional para mantener la operatividad de servicios esenciales. Las pruebas piloto derivadas de la colaboración tendrán como foco principal demostrar la eficacia de estos sistemas en distintos entornos y su integración transparente con la experiencia de usuario de la red móvil tradicional.

El anuncio subraya la tendencia de los operadores a explorar fórmulas de colaboración que les permitan diversificar sus portafolios de servicios y fortalecer su resiliencia frente a interrupciones de red u otros desafíos propios del entorno digital. La asociación entre una firma de telecomunicaciones consolidada como Telefónica y un proveedor especializado en conectividad satelital como Satellite Connect Europe sienta las bases para la adopción futura de soluciones que aúnen las ventajas de ambos sistemas.

El desarrollo de capacidades satelitales D2D en Europa se encuentra actualmente en una fase de análisis y prueba, dependiendo tanto del progreso tecnológico como de las decisiones regulatorias que se tomen a nivel nacional y comunitario. Tanto Telefónica como Satellite Connect Europe comunicaron su disposición a avanzar en la investigación, los ensayos de campo y el diálogo permanente con organismos públicos y privados involucrados en la transformación de la conectividad continental.