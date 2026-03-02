Sonia Bermúdez: "El mayor objetivo es pasar primeras de grupo"

Mariona Caldentey alcanzará la marca de 100 partidos internacionales con la selección española femenina de fútbol durante el encuentro previsto ante Islandia en Castellón. En ese contexto, el combinado nacional, bajo la dirección de Sonia Bermúdez, inicia la fase clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027. Según informó Europa Press, Bermúdez señaló en conferencia de prensa que el principal desafío es liderar el Grupo 3, concentrándose exclusivamente en el primer rival, Islandia, sin desviar la atención hacia futuras citas, incluida Inglaterra.

De acuerdo con Europa Press, Bermúdez explicó que el grupo español se encuentra preparado para mantener una mentalidad competitiva y afrontar el reto de asegurar la primera posición en la fase. La entrenadora enfatizó que todo su trabajo y el de las futbolistas está destinado a ese propósito, y que afrontan el inicio de la campaña con determinación y un enfoque en ir partido a partido. Bermúdez subrayó que Islandia representa una amenaza inmediata y descrita como un oponente “muy incómodo” debido a su capacidad física y dinámica colectiva.

Respecto al rival, Bermúdez destacó que el seleccionado islandés se distingue principalmente por la fortaleza del grupo por encima de individualidades, aunque mencionó la peligrosidad que ofrece su extremo derecho por su verticalidad. Según publicó Europa Press, la seleccionadora analizó que Islandia presiona alto y se caracteriza por una gran capacidad de despliegue físico, lo que obligará a España a concentrarse en pequeños detalles estratégicos si pretende superar el debut con éxito.

La seleccionadora remarcó la importancia de centrar la mirada en Islandia y no saltar a pensar en futuros rivales como Inglaterra. Añadió que la plantilla cuenta con la preparación suficiente y que, tras días de entrenamientos, existe confianza para competir desde el primer minuto. Europa Press consignó que Bermúdez manifestó su convencimiento de que comenzar con una victoria resulta imprescindible para el camino hacia el Mundial y subrayó que todos dentro del equipo son conscientes del nivel de exigencia.

Durante la concentración previa, según detalló Europa Press, el cuerpo técnico dispuso de mayor tiempo que en convocatorias anteriores para trabajar en ajustes tácticos y analizar las formas en las que España puede crear ventajas sobre sus rivales. Bermúdez resaltó que todas las jugadoras estuvieron a la altura de la exigencia durante los entrenamientos, lo que complicó seleccionar el once inicial. Enfatizó que el plantel se ha mostrado vertical y con hambre de gol, conscientes de que la diferencia de goles puede asumir importancia a largo plazo durante la competición.

En relación a la portería, Europa Press informó que la seleccionadora ya ha definido quién suplirá a Cata Coll, ausente por lesión. La concentración incluyó la integración de nuevas jugadoras, y Bermúdez expuso que el equipo llega con todo el plantel disponible para la elección de titulares.

Al referirse a Mariona Caldentey, la entrenadora felicitó a la delantera por ingresar al club de las jugadoras centenarias del seleccionado español, formado también por Jenni Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas. Bermúdez destacó el valor de alcanzar esa cifra, lo que representa un privilegio especial, y reconoció el compromiso y la trayectoria de la jugadora balear.

Respecto a la integración de las jóvenes futbolistas convocadas, Bermúdez explicó, según recogió Europa Press, que la permanencia en la selección debe confirmarse en cada llamada, por lo que el rendimiento en los clubes resulta determinante. Aclaró que muchas de las nuevas jugadoras ya son conocidas por su paso por categorías inferiores, y consideró que los entrenamientos mostraron un alto nivel y exigencia.

En referencia a la logística y la seguridad ante el viaje próximo a Turquía, donde España enfrentará a Ucrania el sábado siguiente, Bermúdez reconoció la preocupación existente por los problemas con los vuelos y el contexto de violencia en Oriente Medio. A pesar de ello, Europa Press relató que la entrenadora afirmó que el grupo confía en la información suministrada por la federación, la UEFA y los responsables de la expedición, y mantiene la expectativa de viajar en condiciones seguras.

La rueda de prensa también incluyó un mensaje de felicitación a la capitana Irene Paredes y a Esther González por sus recientes maternidades. Bermúdez compartió su alegría por estos acontecimientos personales y deseó lo mejor a sus familias, destacando la importancia de conciliar la vida profesional y familiar en el deporte de alto nivel.

Por otro lado, la seleccionadora extendió una invitación a la afición de Castellón para acudir al estadio. Europa Press reportó que Bermúdez apeló al apoyo local y animó a los seguidores a presenciar el estreno de la selección, mencionando que los presentes podrán disfrutar del espectáculo que ofrecen las jugadoras que componen el combinado. La entrenadora concluyó señalando la importancia de sumar los primeros tres puntos de la competición.

La fase de clasificación presenta a España compartiendo el Grupo 3 junto a Islandia e Inglaterra, entre otros rivales, y el camino hacia Brasil 2027 exige mantener la concentración desde el inicio, de acuerdo con las pautas expresadas por la dirección técnica.