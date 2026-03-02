El Ministerio de Defensa ruso declaró la consolidación de sus posiciones en tres localidades claves ubicadas en el este y noreste de Ucrania, en medio de una ofensiva militar ampliada tras la anexión de varias regiones ucranianas iniciada en 2022. Según informó la agencia Europa Press, las fuerzas rusas reportaron el control total sobre Drobishevo y Reznikovka, situadas en la provincia de Donetsk, así como en Krugloe, ubicada en la provincia de Járkov, aunque no ofrecieron información sobre el número de bajas derivadas de los recientes enfrentamientos. Este anuncio se produce en un contexto en el que Moscú busca fortalecer su presencia territorial y consolidar los avances alcanzados desde el inicio de la invasión a gran escala ordenada por el presidente Vladimir Putin hace más de cuatro años.

De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Defensa ruso notificó el lunes la liberación de las localidades mencionadas en un comunicado de carácter sucinto, en el que se limitó a informar sobre los cambios en el terreno sin detallar las consecuencias humanas de los combates. El gobierno ruso, desde el lanzamiento de la ofensiva en febrero de 2022, ha mantenido como prioridad comunicar los cambios de control en el terreno, sin detallar con precisión las pérdidas sufridas por sus propias fuerzas o por las fuerzas ucranianas.

Durante los meses recientes, las tropas rusas han conseguido nuevos avances en zonas estratégicas del este de Ucrania, situando el epicentro de sus operaciones en la provincia de Donetsk. Según publicó Europa Press, la presión militar sobre esta región se ha intensificado, con el objetivo de consolidar la presencia rusa en áreas parcialmente ocupadas y avanzar hacia posiciones defendidas por el ejército ucraniano. La toma de Drobishevo y Reznikovka responde a este patrón de ofensiva sostenida destinada a asegurar corredores logísticos y zonas urbanas de relevancia táctica.

El control sobre Krugloe en la provincia de Járkov representa un movimiento significativo en la estrategia militar rusa, ya que Járkov ha sido uno de los frentes en los que Ucrania había lanzado contraofensivas importantes en el pasado. Según detalló Europa Press, el dominio de esta localidad refuerza la línea defensiva rusa en el noreste y establece una nueva dinámica en esta parte del conflicto, donde las tropas rusas habían enfrentado resistencia prolongada.

El conflicto, que comenzó en febrero de 2022 con la invasión a gran escala de Ucrania, ha estado condicionado por los movimientos territoriales y las anexiones decretadas por Moscú. Tal como indicó Europa Press, en septiembre de 2022, Rusia anunció la anexión de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, las cuales se encontraban parcialmente bajo control ruso en ese momento. Estas anexiones fueron acompañadas por referendos no reconocidos por la comunidad internacional y por la intensificación de la ofensiva rusa en regiones adyacentes.

Según consignó Europa Press, Moscú no se ha limitado a los territorios anexados en 2022. En meses posteriores, las fuerzas rusas lograron avances parciales en las provincias de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, extendiendo la zona de confrontación más allá de los límites iniciales establecidos por los anuncios de anexión. El Ministerio de Defensa ruso sostiene que estos movimientos forman parte de una estrategia para garantizar la seguridad de las repúblicas autoproclamadas en el este de Ucrania y para proteger a la población de habla rusa.

La estrategia de anexiones y avances militares no es nueva en la política exterior rusa hacia Ucrania. Europa Press recordó que, en 2014, Rusia se anexó la península de Crimea tras una intervención militar rápida y un referéndum igualmente no reconocido internacionalmente. Desde entonces, el conflicto en el este ha evolucionado en múltiples etapas, con periodos de intensas hostilidades y fases de relativa estabilización de los frentes.

La toma de nuevas localidades y la consolidación de posiciones por parte de Rusia forma parte de una campaña cuyos impactos humanitarios y sociales permanecen bajo fuerte escrutinio internacional. Según publicó Europa Press, el Ministerio de Defensa ruso acostumbra a omitir información sobre las bajas sufridas por sus fuerzas o sobre el impacto en la población civil local, centrando su comunicación en los logros militares y los cambios en el control territorial.

La situación en las provincias de Donetsk y Járkov continúa siendo especialmente tensa, con enfrentamientos reportados de manera regular y una infraestructura civil sometida a condiciones de alta vulnerabilidad. El avance militar ruso en estas regiones crea desafíos adicionales para la defensa ucraniana y complica la entrega de ayuda humanitaria en zonas disputadas.

El reporte emitido por el Ministerio de Defensa ruso, citado en varias ocasiones por Europa Press, se enmarca dentro de una estrategia comunicativa que enfatiza los progresos en el frente, sin aclarar el costo humano de la ofensiva. Según detalló el medio, el área de Donetsk permanece como uno de los principales teatros de operaciones, con intentos sostenidos de las fuerzas rusas de expandir su influencia y controlar los principales núcleos urbanos y armamentísticos de la región.

Las implicaciones de estos movimientos para la estabilidad de la región y la evolución futura del conflicto siguen generando preocupación entre los países que apoyan a Ucrania y las organizaciones internacionales. Los recientes anuncios confirman la intención de Moscú de avanzar y asegurar territorios clave en medio de la persistente resistencia ucraniana y el prolongado desgaste que ha caracterizado la guerra desde el inicio de la invasión.