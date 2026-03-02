Reino Unido denuncia el lanzamiento de dos misiles desde Irán contra Chipre, donde tiene dos bases militares

El presidente chipriota Nikos Christodoulides sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, durante la que se trató el supuesto ataque con misiles dirigido contra instalaciones militares del Reino Unido en la isla. Desde Nicosia, Christodoulides afirmó que no existen indicios de que el país se encuentre bajo amenaza, restando veracidad a las informaciones que circularon sobre el incidente. De acuerdo con la cadena británica BBC, el Gobierno del Reino Unido denunció el lanzamiento desde Irán de dos misiles contra una de sus bases militares situadas en Chipre, y calificó este hecho como una represalia "indiscriminada" de Teherán en respuesta a los recientes ataques de Estados Unidos y de Israel, que habrían tenido como consecuencia el fallecimiento del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El Ministerio de Defensa británico detalló que la base aérea de Akrotiri fue objeto de un ataque con drones alrededor de la medianoche, hora local, equivalentes a las 23.00 en la España peninsular y Baleares. Este organismo confirmó que las defensas de la instalación se activaron para proteger al personal destacado, según dio cuenta la BBC. El secretario de Defensa del Reino Unido, John Haley, en entrevista con Sky News, precisó que el ataque incluyó el lanzamiento de dos misiles desde territorio iraní hacia Chipre. Haley descartó que la isla sea un objetivo de las autoridades iraníes; no obstante, lamentó que "esto muestra cuán indiscriminada" resulta la respuesta de Irán tras las operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos y por Israel.

En el mismo contexto, el primer ministro Keir Starmer anunció que el Reino Unido accedió a una solicitud de Estados Unidos para utilizar bases militares británicas en Chipre con el objetivo de atacar y degradar sistemas de lanzamiento de misiles iraníes. De acuerdo con el medio británico, la decisión se adoptó tras una evaluación conjunta de los riesgos y atendiendo a la petición de Washington en relación con el incremento de hostilidades en la región.

El supuesto ataque iraní sobre instalaciones británicas en la isla generó reacciones divergentes desde las autoridades locales. Según publicó la BBC, el presidente Nikos Christodoulides insistió en que "no hay indicio alguno de que el país estuviera bajo amenaza", poniendo en tela de juicio la versión del supuesto ataque con misiles reportada por Londres. Del lado norte de la isla, Tufan Erhürman, presidente de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, criticó públicamente los comentarios del secretario de Defensa británico, John Haley. Erhürman advirtió de que "es extremadamente arriesgado hacer una declaración sin confirmar completamente ninguna noticia", y aseguró en una publicación en redes sociales que "la información de más alto nivel confirmada por nuestras autoridades militares es que la noticia de que dos misiles fueron lanzados desde Irán no es cierta".

La cadena británica BBC relató que las dudas y los matices aportados desde las dos entidades de gobierno en la isla han abonado la confusión sobre la veracidad del ataque denunciado por el Reino Unido. Mientras tanto, el contexto geopolítico en Cercano Oriente permanece marcado por una nueva escalada de tensiones tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei y el consecuente intercambio de acciones armadas entre Irán, Israel y Estados Unidos. Según el medio británico, el Gobierno de Londres considera que sus activos militares en Chipre forman parte de una estructura defensiva esencial para la seguridad de la región y para las operaciones internacionales en Oriente Próximo.

La base aérea británica de Akrotiri se encuentra en el territorio de soberanía militar administrado por el Reino Unido desde la independencia de Chipre, y cumple funciones logísticas y de apoyo para operaciones en el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. Las instalaciones dieron cuenta de haber activado sistemas de defensa en respuesta al presunto ataque, hecho sobre el cual las autoridades chipriotas y turcochipriotas han emitido comunicaciones divergentes. Según las informaciones recabadas por la BBC, las autoridades británicas siguen evaluando la naturaleza exacta del incidente y mantendrán la colaboración con sus aliados en la región para responder a potenciales amenazas derivadas de la situación en Irán y su entorno.

La BBC también abordó el uso estratégico de las instalaciones militares británicas en Chipre, especialmente en relación con las recientes operaciones contra infraestructuras iraníes. La decisión de permitir que fuerzas estadounidenses utilicen las bases de la isla para misiones ofensivas subraya la cooperación entre ambos socios y la valoración de Chipre como enclave relevante en los equilibrios de seguridad en el marco de la escalada de acciones armadas que involucran a Teherán.

El episodio ha provocado interrogantes sobre la información disponible respecto a la autoría y el alcance del presunto ataque. Mientras el Gobierno británico sostiene que sus defensas actuaron ante una amenaza real, las autoridades locales no corroboran que la isla estuviera efectivamente bajo ataque, y reclaman prudencia en la difusión de este tipo de noticias. El diálogo abierto entre los líderes políticos del Reino Unido y de Chipre afronta nuevos desafíos relacionados con la precisión y la transparencia en un entorno de creciente inestabilidad en la región, concluyó la BBC.