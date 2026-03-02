PSdeG insta a Rueda dejar el "teatrillo" en Bruselas y liderar desde Galicia la apertura de mercados que supone Mercosur

La viceportavoz parlamentaria y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a dejar el "teatrillo" en Bruselas y liderar desde Galicia la apertura de mercados que, según ha indicado, supone el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa, en la que ha recordado que este lunes empieza a aplicarse provisionalmente el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, el mayor espacio comercial del mundo.

Según ha dicho, este acuerdo, supone la "apertura efectiva de un mercado de más de 260 millones de consumidores" para los productos gallegos, con "marco regulado, con cuotas limitadas, cláusulas de salvaguarda activables en caso de riesgo y exigencias sanitarias y fitosanitarias estrictas".

Para la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, esta nueva etapa requiere algo más que declaraciones: "requiere liderazgo". "Liderar desde Galicia la apertura de mercados que supone el acuerdo con Mercorsur significa asumir la responsabilidad de acompañar a los sectores productivos, reforzar la promoción exterior de la calidad de nuestros productos, garantizar el control de las importancias y actuar con rapidez si hay riesgo para el nuestro rural".

Méndez ha advertido de que Galicia "no puede quedar al margen mientras otros avanzan ni puede permitirse una posición ambigua ante una oportunidad económica de esta dimensión". Ha señalado que, frente a la "oportunidad que representa este acuerdo", BNG y PP coinciden en un discurso basado en "el miedo y en la alarma", un relato que, según ha dicho, no sostiene en los hechos.

La viceportavoz socialista ha recordado que el acuerdo no es una "barra libre": "No elimina controles, no suprime estándares y no deja desprotegido el rural gallego. Existen cuotas limitadas y calendarizadas, límites a las importaciones de productos sensibles y mecanismos de salvaguarda", ha sostenido.

Además, se mantienen las exigencias sanitarias y fitosanitarias para acceder al mercado europeo, así como sistemas de seguimiento y evaluación permanente. "La Unión Europa no renuncia ni a su soberanía normativa ni a los estándares ambientales, laborales y de seguridad alimentaria", ha dicho.

Méndez ha puesto también en valor la "relación histórica, cultural y humana que Galicia mantiene con los países de Mercosur, recordando que no se trata de un mercado ajeno, sino de un espacio con el que existen vínculos consolidados desde hace generaciones".

Ha criticado que el Partido Popular mantenga posiciones distintas según el escenario político: "En Bruselas su grupo apoya el acuerdo; aquí Rueda siembra dudas. No se puede votar una cosa allí e insinuar otra distinta de aquí", ha dicho.

En este sentido, ha reclamado al presidente de la Xunta que deje "el treatrillo en Bruselas" y asuma un "papel activo" desde Galicia, liderando la apertura mercados, reforzando la promoción de la imagen de calidad de los productos gallegos e impulsando el consumo interno.

La viceportavoz socialista ha recordado que los socialistas gallegos llevan tiempo trabajando en Bruselas apoyando las cláusulas de salvaguarda e introduciendo garantías para los sectores más sensibles, y que mismo el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, estuvo hace meses defendiendo los intereses de Galicia.

Sobre la presencia de PP y BNG en Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura, ha señalado que "lo importante es estar desde el principio influyendo en las decisiones" como, según ha dicho, lo hicieron los socialistas gallegos con el eurodiputado Nicolás González Casares.

PETICIONES CONCRETAS PARA EL GOBIERNO GALLEGO

Asimismo, el PSdeG ha trasladado a Rueda peticiones concretas: "seguimiento transparente de los precios y de los volúmenes de importación; activación inmediata de las cláusulas de salvaguarda si hay riesgo para los productores gallegos; impulso decidido al consumo de producto gallego y a las denominaciones de origen; y medidas reales de acompañamiento para garantizar estabilidad y renta a las explotaciones.

Méndez ha advertido de que el acuerdo puede ser una oportunidad para Galicia, pero que para el rural solo será si hay control, rigor y defensa activa. Y ha recordado que, mientras se debate sobre Mercosur, en Bruselas están encima de la mesa posibles recortes en la PAC, una cuestión que afecta directamente al campo gallego y en la que también ha exigido firmeza.