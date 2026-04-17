2-1. Atlético Mineiro amarra a último momento la victoria contra Juventud

São Paulo, 16 abr (EFE).- El Atlético Mineiro brasileño consiguió este jueves, en los últimos instantes del partido, la victoria por 2-1 contra el Juventud uruguayo y escaló parcialmente al segundo lugar del grupo B de la Copa Sudamericana tras haber caído en su debut contra el Puerto Cabello venezolano la semana pasada.

El equipo charrúa, por otro lado, quedó estacionado en el fondo de la clasificación con una unidad al ceder en casa un empate al Cienciano del Cusco peruano, que más tarde este jueves recibe al Puerto Cabello para definir la tabla de posiciones luego de jugada la segunda fecha.

A pesar de la victoria, los entrenados por el argentino Eduardo Domínguez no consiguieron sacar ventaja de su localía y, con acciones erráticas, sufrieron hasta último minuto la dificultad que le dio el equipo orientado por Sebastián Méndez, que supo aprovechar las torpezas del dueño de casa.

El Mineiro se fue al descanso con una victoria tras un gol a los 43 minutos de Bernard, que recibió el balón de Tomás Cuello, limpió a tres marcadores y definió ante la portería rival.

A los 55 minutos, una salida desordenada del Galo en zona comprometida le entregó el balón a Facundo Pérez, quien no perdonó y con un remate seco y ajustado al palo izquierdo de Everson puso la igualdad, lo que desató los nervios en Belo Horizonte.

Tras el empate, los Pedrenses se adueñaron del trámite, mientras que Mineiro se desdibujó, perdiendo balones en la medular que permitieron al visitante comandar peligrosos contraataques.

En busca de una reacción, pero desesperada, Domínguez movió el banquillo y apostó por un esquema agresivo con el ingreso de tres delanteros; Dudu, el veterano Hulk y el colombiano Mateo Casierra, siendo este último el que consiguió aflojarle el cinturón al equipo con un gol a los 89 minutos de juego. EFE