Agencias

Roma y Pekín son "fuerzas en defensa del multilateralismo", dice canciller chino a Tajani

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Pekín, 17 abr (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este jueves una reunión con su homólogo italiano, Antonio Tajani, en la que aseguró que China e Italia "son civilizaciones milenarias que valoran la paz y son fuerzas importantes en la defensa del multilateralismo".

Wang indicó que "son socios estratégicos integrales, con ventajas complementarias y amplias perspectivas para profundizar su cooperación", según un comunicado publicado anoche por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que su país está dispuesto a "mantener el dinamismo de los intercambios, mejorar el entendimiento y fortalecer la confianza mutua" con Roma.

Wang lamentó que, "desde principios de este año, los conflictos geopolíticos persisten, los focos de conflicto se han intensificado y el orden internacional y la seguridad mundial se enfrentan a graves desafíos".

"China está dispuesta a colaborar con Italia para fortalecer la comunicación y la coordinación en asuntos internacionales y multilaterales", agregó el ministro chino.

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, Wang reiteró que "la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no debería haber ocurrido" y señaló que "el prolongado conflicto ha afectado gravemente la seguridad energética internacional y la seguridad del estrecho de Ormuz".

"La tarea urgente es impulsar a Estados Unidos e Irán a retomar las negociaciones y buscar una solución política", declaró el ministro chino.

Por su parte, Tajani declaró que "las relaciones actuales entre Italia y China se desarrollan de manera satisfactoria y fluida" y que Roma "concede gran importancia a sus relaciones con China", según el comunicado de la Cancillería del país asiático.

"Dada la compleja y volátil situación internacional actual, Italia valora enormemente la significativa influencia de China en los asuntos internacionales y en plataformas multilaterales como las Naciones Unidas", agregó Tajani.

La reunión se enmarca en la etapa de relanzamiento de los vínculos entre Pekín y Roma tras la salida de Italia, en diciembre de 2023, de la iniciativa china de infraestructuras de las 'Nuevas Rutas de la Seda', a la que se había sumado en 2019 como único país del G7.

Ese giro no supuso una ruptura de la relación: la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió en su visita a China en 2024 que abandonar ese proyecto era una decisión "coherente", pero sostuvo que no era la única vía para desarrollar los lazos con China, y firmó entonces con su par chino, Li Qiang, un plan de acción con el que Roma buscó abrir una "nueva fase" y relanzar la cooperación en otros ámbitos. EFE

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