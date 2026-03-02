Mueren dos palestinos en un ataque ejecutado por colonos israelíes al sur de Nablús, Cisjordania

Fahim Taha Muamar, de 48 años, y Muhamad Taha Muamar, de 52 años, perdieron la vida en Qaryut, una localidad ubicada al sur de Nablús, al recibir disparos efectuados por colonos israelíes. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina informó a través de sus canales oficiales que uno de los hombres fue alcanzado por un disparo en la pelvis y el otro recibió un disparo en la cabeza, según lo reportó el medio que dio a conocer la noticia. Hasta el momento, las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre estos hechos.

Tal como consignó el medio, este incidente se inscribe en un contexto de aumento de ataques de colonos en Cisjordania durante los últimos meses, donde se han registrado decenas de víctimas palestinas. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina detalló que este nuevo caso eleva la atención sobre la situación de seguridad en la región y la respuesta institucional ante la violencia.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) proporcionó datos que contextualizan la frecuencia de hechos como el ocurrido en Qaryut. Según publicó la OCHA a comienzos de enero, en 2025 se documentaron 240 muertes de palestinos, incluyendo 55 menores de edad, como consecuencia de acciones llevadas a cabo tanto por fuerzas de seguridad israelíes como por colonos. De acuerdo con la información de la ONU que citó el medio, 225 de esos decesos se atribuyen a operaciones del Ejército y la Policía de Israel, mientras que nueve corresponden a ataques de colonos y seis a incidentes en los que no se ha determinado si los responsables fueron fuerzas de seguridad o colonos israelíes.

El repunte en hechos violentos en Cisjordania ha generado preocupación y vigilancia por parte de organismos internacionales. La OCHA remarcó la tendencia creciente de este tipo de incidentes mortales, así como la dificultad para determinar responsabilidades en varios casos documentados en la región. El medio también señaló que, pese a la gravedad de este último ataque y a los antecedentes recientes, no existe hasta ahora una declaración oficial por parte de las autoridades israelíes sobre el asesinato de los dos palestinos en Qaryut.

De acuerdo con los mensajes divulgados por el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina, ambos hombres fueron identificados inmediatamente tras el incidente, y la información fue difundida por medios y redes sociales con detalles específicos sobre sus heridas. La cobertura de estos hechos por las plataformas oficiales y medios de noticias expone una continuidad en la documentación de víctimas en los ataques perpetrados por colonos, caso que se ha vigilado desde diversos organismos internacionales, según remarca la información publicada por la OCHA.

La reiteración de incidentes de violencia en la zona sur de Nablús, donde se ubica la localidad de Qaryut, subraya el ambiente de inseguridad para la población palestina, conforme el recuento de muertes difundido por fuentes médicas y por la ONU. Estos datos, presentados por la oficina humanitaria del organismo internacional y recogidos por el medio, permiten trazar un panorama de escalada de la tensión y mortalidad en la región en lo que va del año.

El asesinato de Fahim y Muhamad Taha Muamar constituye el episodio más reciente en una secuencia de ataques y fallecimientos en Cisjordania relacionados con la interacción entre colonos israelíes y palestinos, asunto que sigue generando investigaciones y debate en foros locales e internacionales.