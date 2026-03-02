Mueren cerca de 170 personas en un ataque en el norte de Sudán del Sur

El gobierno local de Ruweng informó que entre las víctimas mortales del reciente ataque figuran tanto civiles como miembros de las fuerzas estatales, incluyendo el comisionado del condado de Abiemnhom, Paulino Wan, y otro alto responsable de la zona. Según declaró el ministro de Información y Cultura de Ruweng, James Monyluak Mijok Thon, los fallecidos suman al menos 169 personas, un balance que incluye a mujeres, ancianos y niños, además de efectivos del Ejército y la Policía. El ministro no descartó que el número de muertes aumente a medida que avancen las investigaciones y se actualicen los informes sobre el incidente. El suceso, ocurrido el domingo en Ruweng, al norte de Sudán del Sur, es uno de los episodios de violencia más graves reportados este año en la región.

De acuerdo con la emisora Eye Radio, los enfrentamientos tuvieron como escenario el territorio de Ruweng, y las autoridades locales atribuyeron la responsabilidad del ataque a milicias procedentes del condado de Mayom. El ministro Thon precisó que la cifra de víctimas incluye a cerca de 90 personas consideradas población civil vulnerable, entre las que se cuentan niños, mujeres y ancianos, así como aproximadamente 80 integrantes de las fuerzas regulares del Ejército y la Policía nacional. El resto corresponden a funcionarios estatales que, según las autoridades, se encontraban desempeñando labores de protección en la zona que finalmente fue atacada.

Según publicó Eye Radio, la administración de Ruweng detectó movimientos inusuales de posibles atacantes en la zona días antes del incidente. Ante dicha detección, las autoridades de Ruweng contactaron con el gobierno del estado de Unidad para solicitar apoyo e intervención inmediata, buscando prevenir el ataque. El ministro Thon expuso que "el gobierno de Unidad envió fuerzas (…) un día antes del incidente, pero el número de atacantes era muy alto", situación que, según sus declaraciones, dificultó la contención de la violencia.

El medio Eye Radio reportó que las víctimas mortales incluyen cargos ejecutivos del gobierno local, lo que, según las fuentes políticas, complica aún más la situación y aumenta la gravedad de las consecuencias del ataque para las estructuras gubernamentales y de seguridad en la región. Thon solicitó públicamente que se investigue el ataque y que se establezcan responsabilidades entre quienes promovieron o ejecutaron la acción violenta. "Rendición de cuentas" fue la exigencia central señalada por el ministro de Información y Cultura de Ruweng respecto a los autores y eventuales instigadores de la masacre.

Eye Radio detalló también que los hechos ocurridos en Ruweng se inscriben en un contexto de tensiones persistentes entre comunidades locales y grupos armados, en una zona del país que ha experimentado diversos episodios de violencia y desplazamientos internos a lo largo del último año. Desde las autoridades de Ruweng, la alarma se manifestó en reiterados llamados a reforzar la seguridad en puntos considerados de alto riesgo, especialmente tras la identificación de movimientos sospechosos anteriores al ataque del domingo.

La reacción gubernamental, según consignó Eye Radio, incluyó el despliegue de fuerzas de seguridad del estado de Unidad, aunque la cantidad de efectivos enviados resultó insuficiente para enfrentar al elevado número de atacantes. La magnitud del ataque, en términos tanto de víctimas civiles como de personal de seguridad afectado, genera preocupación entre representantes políticos y organizaciones estatales por las implicaciones para la estabilidad y gobernabilidad en el norte de Sudán del Sur.

El saldo de 169 muertos en el ataque de Ruweng, con la posibilidad de que la cifra aumente en los siguientes reportes oficiales, se ha constituido en motivo de debate nacional sobre la capacidad de las autoridades para responder en forma oportuna y efectiva ante alertas de seguridad. Según Eye Radio, la petición de mayores recursos y coordinación en materia de vigilancia se encuentra actualmente en discusión entre los gobiernos estatales y federal.