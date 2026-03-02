Muere una persona en un ataque de Rusia contra Dnipropetrovsk, en Ucrania

El gobernador de la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk informó que los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de un hombre de 55 años entre los restos de una vivienda en Pokrovska. El funcionario identificó a la víctima como uno de los residentes locales y atribuyó el fallecimiento a un ataque de las fuerzas armadas rusas, ocurrido en el contexto de la intensificación de la ofensiva en la región, según detalló la agencia Europa Press.

Europa Press reportó que el ataque se inscribe en la serie de acciones militares rusas lanzadas desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Las autoridades ucranianas denunciaron que, en las más recientes horas, la provincia de Dnipropetrovsk experimentó nuevos episodios de violencia dirigidos contra áreas residenciales, implicando consecuencias severas para la población civil.

La Fuerza Aérea de Ucrania comunicó que, durante esa jornada, las fuerzas rusas desplegaron 94 drones en varias zonas del país. De esa cifra, los sistemas de defensa aérea ucranianos lograron destruir 84 aparatos. No obstante, las autoridades confirmaron que al menos diez drones lograron impactar en cuatro lugares diferentes. “El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo”, advirtió el organismo militar en declaraciones recogidas por Europa Press.

El medio europeo también remarcó el señalamiento de la Fuerza Aérea ucraniana sobre la continuidad de los ataques, lo que genera alarma en distintas localidades y exige constantes labores de vigilancia y respuesta por parte de los mecanismos de defensa nacional.

Desde el Gobierno ruso, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado en el que consignó la destrucción de más de 170 aparatos aéreos no identificados como pertenecientes a las Fuerzas Armadas ucranianas durante la madrugada. De acuerdo con ese documento oficial citado por Europa Press, entre los drones neutralizados, 67 corresponden a incidentes ocurridos en el mar Negro y 66 en la región rusa de Krasnodar.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Rusia detalló que 23 drones fueron interceptados en la península de Crimea —territorio anexionado en 2014—, mientras ocho aparatos fueron derribados sobre el mar de Azov. Según la información del ministerio difundida por Europa Press, otros cuatro drones fueron abatidos en la región de Bélgorod, tres en Kursk y uno en la provincia de Astracán.

Europa Press puntualizó que, en su reporte, la parte rusa no hizo referencia alguna a posibles víctimas ni a daños materiales derivados de estos incidentes en su territorio.

Desde los primeros meses de 2022, Dnipropetrovsk se ha convertido en uno de los puntos recurrentemente afectados por bombardeos y ataques de drones, según recuerda Europa Press en el contexto del deterioro de las condiciones de seguridad y las pérdidas humanas asociadas al sostenido conflicto armado.