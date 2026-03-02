'Los Datos Salvan Vidas' recibe el reconocimiento al proyecto del año en 'Datos e IA para la Administración Pública'

La Unidad de Ciencia del Dato, Big Data e IA (UCIDA) de Fundación Rioja Salud lidera actualmente más de cincuenta iniciativas que combinan inteligencia artificial, análisis de grandes volúmenes de información y técnicas avanzadas de protección de datos, dirigidas a áreas como el cribado dermatológico en Atención Primaria, el desarrollo de gemelos digitales para pacientes crónicos, el diseño de paneles epidemiológicos sobre patologías prevalentes, la aplicación de modelos de lenguaje al diagnóstico de arteriosclerosis y la identificación de biomarcadores genéticos a partir de datos ómicos. Esta labor ha recibido reconocimiento en la 16ª edición de los premios del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS), donde el proyecto 'Los Datos Salvan Vidas', promovido por la propia UCIDA, fue distinguido como Proyecto del Año en la categoría 'Datos e IA para la Administración Pública', según consignó el medio que organizó la gala.

El Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, que contó en esta edición con la presidencia de honor de S.M. el Rey Don Felipe VI, constituye un referente en el ámbito de la innovación del sector público en España, llegando a reunir en este certamen un total de 226 candidaturas, detalló CNIS. El especialista en procesos asistenciales de Fundación Rioja Salud, Félix Rivera, recibió el galardón durante la ceremonia, acompañado por el director gerente de la entidad, Juan Carlos Oliva.

De acuerdo con la organización del CNIS, el jurado valoró especialmente la estructura integral, la orientación estratégica y el carácter transformador de 'Los Datos Salvan Vidas'. Este programa emplea grandes volúmenes de información clínica de forma interoperable y recurre a tecnología de inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones en contextos sanitarios, con el propósito de reforzar la eficiencia de los procesos asistenciales, impulsar la investigación médica y favorecer una atención más personalizada.

Según especificó el CNIS, el alcance de la UCIDA no se limita al desarrollo interno, ya que la unidad contribuye y participa en proyectos nacionales e internacionales de impacto, entre los que se encuentran el Registro Nacional de Parada Cardíaca Extrahospitalaria, la Red de Variabilidad de la Práctica Médica, la Base de Datos de Medicamentos de Atención Primaria y el proyecto IMPaCT-Data. La entidad también colabora con el Espacio Nacional de Datos de Salud y forma parte de la red europea EHDEN.

El equipo humano que conforma la UCIDA cubre una amplia variedad de perfiles profesionales, incluyendo bioestadísticos, ingenieros, científicos de datos, expertos en inteligencia artificial, bioingenieros, lingüistas computacionales, gestores de datos y especialistas en protección de la privacidad, quienes colaboran estrechamente con los profesionales clínicos del Sistema Público de Salud de La Rioja. Esta colaboración permite la integración de soluciones tecnológicas en el trabajo sanitario cotidiano, siguiendo protocolos estrictos de confidencialidad y seguridad, resaltó la misma fuente.

La iniciativa 'Los Datos Salvan Vidas' se apoya en la Plataforma Analítica de Salud de La Rioja (PASCAL), una infraestructura científico-técnica de análisis masivo de información desarrollada para transformar la gestión sanitaria en la región. Según subrayó el CNIS, la plataforma integra, de forma centralizada y segura, datos extraídos de historias clínicas, registros hospitalarios y bases de salud pública, lo que permite a los profesionales acceder a un panorama global y actualizado de la realidad sanitaria local. La conversión de los datos en conocimiento posibilita identificar patrones epidemiológicos y fundamentar decisiones clínicas en información robusta y en tiempo real.

La operación de PASCAL asegura la confidencialidad del paciente, cumpliendo con rigurosidad los protocolos más exigentes de protección de datos, indicó el CNIS. Esta política de seguridad refuerza la confianza en el uso de estas herramientas y consolida el posicionamiento de la Fundación Rioja Salud como agente relevante en la transformación digital del sector sanitario.

Durante la jornada de premiación, la organización recalcó que la categoría 'Datos e IA para la Administración Pública' tiene en cuenta tanto el impacto directo en la ciudadanía como el fomento de la colaboración entre administraciones públicas y actores tecnológicos, factores que, según el CNIS, se reflejan en la experiencia y resultados de 'Los Datos Salvan Vidas'.

El enfoque de transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones clínicas se traduce en mejoras tangibles en la calidad asistencial, al facilitar la detección y monitorización temprana de enfermedades y la optimización de recursos. El reconocimiento otorgado pone de relieve el papel de la inteligencia artificial y las soluciones big data como instrumentos para evolucionar la práctica médica convencional, reportó CNIS.

A la par de 'Los Datos Salvan Vidas', la Fundación Rioja Salud también alcanzó la condición de finalista en la categoría 'Cuidar desde lo público' con el Programa de Innovación en Prevención, Asistencia y Mejora de la Salud y Bienestar Emocional de las Personas (Saludablemente+), según publicó el CNIS. Esta propuesta está compuesta por dos iniciativas: la primera, un servicio de intervención psicológica prestado por quince psicólogos en Atención Primaria; la segunda, el Proyecto NERES, enfocado en mejorar el rendimiento escolar en estudiantes de La Rioja, en el que participan cinco neuropsicólogos.

El CNIS remarcó que sus premios se destinan a distinguir propuestas que promueven la innovación en los servicios públicos, priorizan el uso estratégico de los datos y la tecnología, y buscan obtener beneficios reales para la comunidad. 'Los Datos Salvan Vidas', dentro de este contexto, representa un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede aportar valor a la gestión sanitaria, incrementando la capacidad de respuesta ante los desafíos de la salud pública actual.