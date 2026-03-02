Las agencias de viajes refuerzan la asistencia a viajeros ante el cierre de rutas en Oriente Medio

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha informado este lunes de que las agencias están monitorizando la situación en Oriente Medio "de manera permanente" para ofrecer a los clientes las mejores alternativas posibles, ya sea manteniendo los planes previstos cuando es viable, gestionando aplazamientos o coordinando repatriaciones.

CEAV subraya en un comunicado que la prioridad son los viajeros que debían regresar en estos días y recuerda que los acontecimientos "evolucionan hora a hora", por lo que muchas compañías aéreas están adaptando sus operativas de manera constante. Con todo, desde la confederación hacen un llamamiento a la calma a quienes deben regresar en los próximos días.

Asimismo, el área jurídica de CEAV está facilitando a las asociaciones información actualizada sobre los protocolos que deben seguirse en distintos escenarios, especialmente en materia de viajes combinados, derechos de los pasajeros aéreos y seguimiento de las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Asimismo, CEAV pone de relieve que las agencias de viajes desempeñan "un papel esencial" en la gestión de situaciones complejas, "garantizando asistencia, información y acompañamiento profesional a los viajeros en momentos de incertidumbre".