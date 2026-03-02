Agencias

Las agencias de viajes refuerzan la asistencia a viajeros ante el cierre de rutas en Oriente Medio

Guardar

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha informado este lunes de que las agencias están monitorizando la situación en Oriente Medio "de manera permanente" para ofrecer a los clientes las mejores alternativas posibles, ya sea manteniendo los planes previstos cuando es viable, gestionando aplazamientos o coordinando repatriaciones.

CEAV subraya en un comunicado que la prioridad son los viajeros que debían regresar en estos días y recuerda que los acontecimientos "evolucionan hora a hora", por lo que muchas compañías aéreas están adaptando sus operativas de manera constante. Con todo, desde la confederación hacen un llamamiento a la calma a quienes deben regresar en los próximos días.

Asimismo, el área jurídica de CEAV está facilitando a las asociaciones información actualizada sobre los protocolos que deben seguirse en distintos escenarios, especialmente en materia de viajes combinados, derechos de los pasajeros aéreos y seguimiento de las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Asimismo, CEAV pone de relieve que las agencias de viajes desempeñan "un papel esencial" en la gestión de situaciones complejas, "garantizando asistencia, información y acompañamiento profesional a los viajeros en momentos de incertidumbre".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Arabia Saudí intercepta cinco drones "hostiles" cerca de su base aérea Príncipe Sultán

Las fuerzas armadas han confirmado la neutralización de cinco artefactos aéreos no tripulados detectados en las inmediaciones de instalaciones militares, mientras aumenta la preocupación tras choques recientes entre Estados Unidos, Israel e Irán en Oriente Próximo

Arabia Saudí intercepta cinco drones

Exteriores convoca el embajador de Irán para trasladar la "condena" por los ataques en la región y Chipre

España transmite formalmente su desaprobación al régimen iraní a través de una convocatoria diplomática en Madrid, exigiendo el cese inmediato de las hostilidades en Oriente Medio, mientras garantiza la seguridad de ciudadanos nacionales en la zona afectada

Exteriores convoca el embajador de

Al menos cinco muertos en nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la región ocupada de Donetsk

Al menos cinco muertos en

Trump, "muy decepcionado" con Starmer por el bloqueo inicial al uso de la base de Chagos para atacar a Irán

Donald Trump cuestionó la decisión inicial de Keir Starmer de impedir el uso de Diego García para acciones militares contra Irán, argumentando que puso en riesgo la cooperación bilateral y criticó el proceso de devolución del archipiélago de Chagos a Mauricio

Trump, "muy decepcionado" con Starmer

Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con EEUU

Israel cifra en más de