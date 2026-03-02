La UE reforzará su misión naval en el mar Rojo 'Aspides' tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán

El aumento sostenido de solicitudes de protección por parte de embarcaciones comerciales ha motivado medidas concretas por parte de la Unión Europea para resguardar la seguridad de la navegación internacional en el mar Rojo. Según detalló la agencia Europa Press, la Alta Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, comunicó la decisión de reforzar la misión naval 'Aspides' luego de los recientes ataques ejecutados por Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes, a los que siguieron represalias de Teherán dirigidas a bases estadounidenses en la región y al propio territorio israelí, así como una sucesión de incidentes que comprometieron la actividad marítima en esa zona estratégica.

De acuerdo con Europa Press, tras una videoconferencia que reunió a los ministros de Exteriores de los 27 estados miembros de la UE, Kallas indicó que la operación europea contará con buques adicionales. La funcionaria explicó que 'Aspides' ha visto aumentar de manera significativa las peticiones de resguardo por parte de naves comerciales y subrayó la prioridad europea de intensificar la seguridad marítima en la región. La misión, establecida a comienzos de 2024 en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes sobre el tráfico mercante en el mar Rojo, tiene el cometido de proteger la libertad de navegación y contribuir a la salvaguardia de la actividad comercial marítima, con especial énfasis en los buques de transporte y mercantes.

El medio Europa Press informó también que la jefa de la diplomacia europea calificó las amenazas recientes contra el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz como acciones temerarias que deben finalizar. Kallas solicitó explícitamente a las autoridades iraníes abstenerse de involucrarse en el conflicto, en un contexto caracterizado por el inicio de ataques militares en medio de negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. Según consignó Europa Press, el aumento de la tensión ha elevado el temor a una escalada militar que involucraría a toda la región, situación que Kallas resumió con la advertencia: “Todo Oriente Próximo saldrá perdiendo con una guerra prolongada”.

Algunos de los incidentes recientes incluyeron un ataque reportado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra una corbeta de Irán en Chah Bahar, al sur de la costa iraní, dentro del golfo de Omán. Esta operación militar se produce en el marco del deterioro de la situación geopolítica, según lo publicó Europa Press.

La operación naval europea 'Aspides', cuyo inicio se remonta a principios de 2024, está centrada en defender el flujo de mercancías internacionales tras la serie de ataques de los hutíes y la creciente inestabilidad regional. Su despliegue se orienta a garantizar la protección de embarcaciones que cruzan zonas críticas, cuya importancia estratégica se ve amplificada por la localización del estrecho de Ormuz. Este paso marítimo conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y canaliza aproximadamente una quinta parte del transporte global de petróleo, lo que lo convierte, según señala la información oficial de la misión y recoge Europa Press, en una de las rutas más importantes del comercio energético mundial.

El anuncio de Kallas sobre el aumento de medios navales destinados a 'Aspides' llega tras episodios de alto riesgo para el transporte marítimo, destacándose las secuelas del bombardeo estadounidense e israelí y la subsiguiente respuesta iraní. Los incidentes con embarcaciones en la región, la presión sobre los mercados energéticos y el escalamiento de las hostilidades han incrementado la preocupación de autoridades comunitarias y operadores del comercio mundial, indica Europa Press.

En el contexto de las actuales negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre Washington y Teherán, el papel de la Unión Europea aparece como un intento de asegurar la estabilidad y el libre tránsito por una de las vías marítimas más sensibles del planeta. Kallas instó desde la UE a rebajar la tensión y evitar mayores intervenciones militares, insistiendo en que las consecuencias de una guerra extendida tendrían impacto directo sobre la estabilidad de todo Oriente Próximo, así como sobre los flujos económicos mundiales ligados al comercio petrolero y de mercancías.

Europa Press reportó que el refuerzo de la misión 'Aspides' constituye una respuesta operativa a una situación evaluada como crecientemente peligrosa para el comercio internacional marítimo, con nuevas embarcaciones europeas en camino para sumarse a la protección de los convoyes y rutas afectadas. Las autoridades europeas mantienen la atención sobre las acciones de Irán, los riesgos de bloqueos o interrupciones en el estrecho de Ormuz y la necesidad de coordinar esfuerzos internacionales ante la complejidad del escenario.