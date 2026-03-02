La Sociedad Española de Patología Digestiva refuerza su apuesta por la enfermería especializada en el aparato digestivo

La formación de personal de enfermería capaz de afrontar los retos asistenciales más recientes ocupa un lugar relevante en la estrategia de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), que ha puesto en marcha el Máster de Formación Permanente en Enfermería Especializada en Aparato Digestivo. Esta iniciativa académica, que se extiende desde octubre de 2025 hasta mayo de 2026, responde a la creciente necesidad de contar con profesionales dotados de competencias avanzadas en áreas como hepatología, endoscopia, trasplante hepático, oncología digestiva y Enfermedad Inflamatoria Intestinal, para dar respuesta a una demanda sanitaria cada vez más compleja y especializada. Según informó la SEPD, este programa reconoce el papel esencial de la enfermería especializada en el cuidado integral de los pacientes con patologías digestivas, en un contexto asistencial en el que la multidisciplinariedad adquiere cada vez mayor peso.

La organización profesional coordinadora del máster considera que el rol de la enfermería dentro de la atención digestiva ha evolucionado hacia una posición de referencia dentro de los equipos médicos. Javier Crespo, experto de la SEPD y uno de los directores del máster, subrayó ante el medio que el profesional de enfermería es actualmente “un pilar fundamental dentro de los equipos asistenciales” dedicados a las enfermedades digestivas. Tal como publicó la SEPD, el curso busca consolidar la integración completa de la enfermería en el desarrollo de la especialidad, con un enfoque centrado en la adquisición de habilidades avanzadas y la especialización en diferentes ámbitos digestivos.

Según explicó la SEPD, el programa de formación presta especial atención tanto a la vertiente asistencial como a la investigación y la docencia en patología digestiva. Los responsables del máster destacaron que uno de sus objetivos principales es incentivar la participación de los profesionales de enfermería en proyectos de investigación científica, promoviendo su implicación directa en la generación y avance del conocimiento en el campo de la salud digestiva. En ese sentido, el plan académico favorece la colaboración interdisciplinar y el intercambio de experiencias como una vía para optimizar los resultados clínicos y docentes.

El desarrollo de competencias digitales ocupa también un espacio importante en la estructura del máster. De acuerdo con lo informado por la SEPD, el programa incorpora contenidos actualizados relacionados con los avances más recientes en salud digital y tele-enfermería, con el propósito de que los profesionales puedan incorporar la práctica clínica avanzada al manejo de tecnologías emergentes. Esta actualización en el área tecnológica tiene como meta optimizar la accesibilidad y la continuidad de los cuidados, adaptando los perfiles de enfermería a las transformaciones que vive el sistema sanitario.

La SEPD detalló que el enfoque global de la formación sitúa al paciente en el centro de la atención y propone un modelo colaborativo, donde la toma de decisiones se realiza de forma conjunta por los diferentes perfiles sanitarios. La inclusión de la enfermería como agente clave en el abordaje de la patología digestiva permite, según reportó la SEPD, mejorar la respuesta asistencial frente a la presión asistencial creciente y elevar los estándares de calidad de los cuidados prestados.

Los responsables del máster resaltaron ante la SEPD que la especialización enfermera resulta fundamental ante la complejidad creciente de los procesos diagnósticos y terapéuticos en el área digestiva. En ese contexto, el impulso a la formación avanzada de estos profesionales constituye un recurso estratégico para adaptar los servicios sanitarios a nuevas realidades como el envejecimiento poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas y la demanda de atención continuada.

El máster impulsado por la SEPD se inscribe, según informó el medio, en una apuesta general por la formación multidisciplinar, que suma conocimiento clínico, científico y digital para favorecer la excelencia asistencial y la actualización continua de los equipos sanitarios. La estrategia formativa también responde a la necesidad de fortalecer la accesibilidad y continuidad de los cuidados digestivos, mediante la integración de enfoques innovadores y la adaptación a los nuevos paradigmas tecnológicos.

Tal como puso de relieve la SEPD, la formación de enfermería especializada representa una pieza clave para fortalecer las capacidades del sistema de salud en la respuesta a patologías digestivas de elevado impacto, contribuyendo tanto al abordaje individualizado como al trabajo en red con otros profesionales sanitarios. Según reportó la SEPD, este máster reafirma el compromiso de la entidad con el impulso de modelos asistenciales que incorporen a la enfermería en tareas de investigación, docencia y atención clínica avanzada, dentro de los más altos estándares de calidad y colaboración sanitaria.