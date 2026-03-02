Agencias

La RFEF inicia la Semana Internacional de la Mujer bajo el lema 'Sueña sin límites'

Referentes de la selección femenina, actividades con clubes y mensajes en recintos deportivos marcan una serie de actos y campañas en España para destacar el papel de las mujeres y promover la igualdad durante toda la semana

Guardar

La fachada de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid, luce una lona con el lema ‘Sueña sin límites’ y la imagen de la selección femenina, como parte de diversas iniciativas impulsadas esta semana para destacar el papel de la mujer y promover la igualdad en el deporte. Esta acción marca el comienzo de una serie de actividades organizadas por la RFEF con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, y coloca a las futbolistas internacionales españolas como figuras centrales de la campaña.

Según publicó la RFEF, el calendario de eventos, bajo el lema ‘Sueña sin límites’, busca visibilizar la presencia y la importancia de las mujeres en el fútbol y en la sociedad. Desde el lunes, las cuentas oficiales de la federación en redes sociales han adoptado el color morado, uno de los símbolos de la efeméride, mientras que la lona instalada en la sede federativa funciona como arranque oficial de la Semana Internacional de la Mujer en la entidad.

El medio RFEF detalló que este mensaje se trasladará también a los campos a través de los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, en los que participa la selección dirigida por Sonia Bermúdez. Estas acciones tendrán presencia tanto en el encuentro ante Islandia, que se disputará el 3 de marzo en el Estadio SkyFi Castalia de Castellón, como en el partido frente a Ucrania, el 7 de marzo, en el Mardan Antalyaspor de Turquía.

En Castellón, las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones españolas vestirán camisetas con el lema ‘Sueña sin límites’. El mensaje también aparecerá en los videomarcadores del estadio, y las niñas pertenecientes a clubes locales serán las voluntarias encargadas de portar la lona central al inicio del partido, en lo que la organización describe como un refuerzo del vínculo entre las actuales referentes deportivas y las futuras generaciones. La ciudad ya fue escenario de las Jornadas Deportivas ‘Igualdad en el Deporte y la Sociedad’, consolidando su papel como sede de actividades relacionadas con la equidad de género en el ámbito deportivo.

La RFEF, según consignó el organismo federativo, reafirma su “firme compromiso en el trabajo en pro de la igualdad dentro de la nueva etapa iniciada con la presidencia de Rafael Louzán”, motivo por el cual continuará desarrollando proyectos, acciones e iniciativas alineadas con este objetivo prioritario.

El ente federativo subrayó que la campaña pretende no solo resaltar los logros de las futbolistas de la selección, sino también inspirar a jóvenes y niñas vinculadas al fútbol, así como sensibilizar a la sociedad acerca del papel de la mujer en distintos ámbitos deportivos. La presencia de las internacionales españolas como principales protagonistas, junto con la participación de las bases deportivas locales, pone de manifiesto la intención de la RFEF de tender puentes entre las figuras consolidadas y las nuevas generaciones.

Asimismo, la conmemoración en las redes sociales y los mensajes recurrentes en recintos deportivos buscan consolidar nuevas referencias para las jóvenes deportistas. Según reportó la institución, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia destinada a promover la igualdad desde todos los estamentos del fútbol español.

La federación, de acuerdo con información oficial, prevé extender el alcance de la campaña a otras actividades a lo largo de la semana y en el futuro próximo, manteniendo la igualdad de género como eje rector de su trabajo y poniendo en valor la figura de la mujer en el deporte y en la sociedad.

Temas Relacionados

Semana Internacional de la MujerReal Federación Española de FútbolSueña sin límitesSelección española femeninaSonia BermúdezRafael LouzánCastellónTurquíaIgualdadMundial de Brasil 2027EUROPAPRESS

Últimas Noticias

Mariona Caldentey: "España ha demostrado que está por encima de cualquier nombre"

La futbolista destaca el trabajo colectivo como motor del éxito reciente, resalta el papel de las nuevas generaciones en el equipo y advierte que la ambición y el compromiso serán claves ante Islandia en el inicio de la clasificación mundialista

Mariona Caldentey: "España ha demostrado

El Thyssen explora el impacto de la guerra de Ucrania en la vida cotidiana en 'Pedagogías de guerra'

Los trabajos de Roman Khimei y Yarema Malashchuk, presentados en el Museo Thyssen-Bornemisza, revelan cómo la violencia vinculada al conflicto ucraniano transforma la percepción y las rutinas, invitando a reflexionar sobre la vida bajo la amenaza constante

El Thyssen explora el impacto

Trump dice que EEUU tiene la capacidad de sostener los ataques contra Irán durante más de cuatro o cinco semanas

En declaraciones desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó que Washington está preparado para extender la ofensiva en Medio Oriente, señalando que la operación busca eliminar a la cúpula militar iraní y neutralizar supuestas amenazas nucleares

Trump dice que EEUU tiene

Andy lanza 'Solo', el último adelanto álbum debut en solitario que lanzará este viernes

El nuevo sencillo representa el inicio de una etapa de crecimiento personal y madurez para Andy, quien agradece su pasado, apuesta por la independencia artística y promete ofrecer su faceta más auténtica en este proyecto según su equipo

Andy lanza 'Solo', el último

Rutte ve "crucial" la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán y destaca un "amplio apoyo" de líderes europeos

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, asegura haber constatado respaldo significativo en Europa a la estrategia liderada por Trump contra Teherán, mientras subraya la unidad occidental frente a amenazas y reconoce avances tras la muerte de Jamenei

Rutte ve "crucial" la ofensiva