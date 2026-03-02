La RFEF inicia la Semana Internacional de la Mujer bajo el lema 'Sueña sin límites'

La fachada de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid, luce una lona con el lema ‘Sueña sin límites’ y la imagen de la selección femenina, como parte de diversas iniciativas impulsadas esta semana para destacar el papel de la mujer y promover la igualdad en el deporte. Esta acción marca el comienzo de una serie de actividades organizadas por la RFEF con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, y coloca a las futbolistas internacionales españolas como figuras centrales de la campaña.

Según publicó la RFEF, el calendario de eventos, bajo el lema ‘Sueña sin límites’, busca visibilizar la presencia y la importancia de las mujeres en el fútbol y en la sociedad. Desde el lunes, las cuentas oficiales de la federación en redes sociales han adoptado el color morado, uno de los símbolos de la efeméride, mientras que la lona instalada en la sede federativa funciona como arranque oficial de la Semana Internacional de la Mujer en la entidad.

El medio RFEF detalló que este mensaje se trasladará también a los campos a través de los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, en los que participa la selección dirigida por Sonia Bermúdez. Estas acciones tendrán presencia tanto en el encuentro ante Islandia, que se disputará el 3 de marzo en el Estadio SkyFi Castalia de Castellón, como en el partido frente a Ucrania, el 7 de marzo, en el Mardan Antalyaspor de Turquía.

En Castellón, las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones españolas vestirán camisetas con el lema ‘Sueña sin límites’. El mensaje también aparecerá en los videomarcadores del estadio, y las niñas pertenecientes a clubes locales serán las voluntarias encargadas de portar la lona central al inicio del partido, en lo que la organización describe como un refuerzo del vínculo entre las actuales referentes deportivas y las futuras generaciones. La ciudad ya fue escenario de las Jornadas Deportivas ‘Igualdad en el Deporte y la Sociedad’, consolidando su papel como sede de actividades relacionadas con la equidad de género en el ámbito deportivo.

La RFEF, según consignó el organismo federativo, reafirma su “firme compromiso en el trabajo en pro de la igualdad dentro de la nueva etapa iniciada con la presidencia de Rafael Louzán”, motivo por el cual continuará desarrollando proyectos, acciones e iniciativas alineadas con este objetivo prioritario.

El ente federativo subrayó que la campaña pretende no solo resaltar los logros de las futbolistas de la selección, sino también inspirar a jóvenes y niñas vinculadas al fútbol, así como sensibilizar a la sociedad acerca del papel de la mujer en distintos ámbitos deportivos. La presencia de las internacionales españolas como principales protagonistas, junto con la participación de las bases deportivas locales, pone de manifiesto la intención de la RFEF de tender puentes entre las figuras consolidadas y las nuevas generaciones.

Asimismo, la conmemoración en las redes sociales y los mensajes recurrentes en recintos deportivos buscan consolidar nuevas referencias para las jóvenes deportistas. Según reportó la institución, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia destinada a promover la igualdad desde todos los estamentos del fútbol español.

La federación, de acuerdo con información oficial, prevé extender el alcance de la campaña a otras actividades a lo largo de la semana y en el futuro próximo, manteniendo la igualdad de género como eje rector de su trabajo y poniendo en valor la figura de la mujer en el deporte y en la sociedad.