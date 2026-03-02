La OMS se muestra "extremadamente preocupada" por las denuncias sobre un ataque contra un hospital en Teherán

Personal médico del Hospital Gandhi de Teherán trasladó incubadoras con recién nacidos después de que el edificio sufriera daños durante los recientes bombardeos, mientras imágenes difundidas mostraban la fachada afectada y escombros en las inmediaciones. Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas afectaciones han generado alarma internacional en el marco de los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos e Israel en la capital iraní, que hasta la fecha han causado más de 550 víctimas mortales.

Tal como publicó la OMS, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó públicamente su inquietud ante la información sobre daños en el Hospital Gandhi. En su mensaje, compartido en redes sociales, Ghebreyesus expresó que los informes son “extremadamente preocupantes” y enfatizó que el organismo se encuentra en proceso de verificación del incidente. De acuerdo con sus declaraciones, “el suceso sirve como recordatorio de que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que los centros de salud se vean afectados por el conflicto en curso”. Ghebreyesus también subrayó que el Derecho Internacional Humanitario protege de manera explícita las instalaciones hospitalarias y los recintos médicos.

El medio consignó que las declaraciones del director general de la OMS se producen tras las denuncias presentadas por las autoridades iraníes el domingo, quienes señalaron de manera específica que el Hospital Gandhi fue impactado durante el bombardeo en la capital. Según reportes de medios iraníes, las consecuencias materiales del ataque quedaron reflejadas en imágenes donde se observa la fachada del hospital dañada y escombros acumulados junto al edificio.

Otras publicaciones provenientes de Irán difundieron grabaciones que muestran a profesionales sanitarios realizando labores de emergencia para garantizar la seguridad de los pacientes más vulnerables, como el traslado de incubadoras con bebés fuera del área afectada. El contexto inmediato de estos bombardeos ha durado varios días y forma parte de una escalada en el conflicto regional, según informó la OMS, lo que complica las operaciones de los servicios de salud en Teherán y aumenta el riesgo para usuarios y personal médico.

El organismo internacional detalló que se encuentra en comunicación con actores sobre el terreno para recopilar información precisa acerca del alcance del daño al Hospital Gandhi y a otros posibles establecimientos médicos de la capital iraní. Además, reiteró la importancia del respeto a la neutralidad de los centros de salud y la responsabilidad de las partes involucradas en el conflicto para evitar la repetición de estos hechos. Según las normas internacionales, las infraestructuras médicas cuentan con una protección jurídica especial que las exime de considerarse objetivos militares, un principio respaldado por la OMS.

Diversas entidades humanitarias y organismos multilaterales han expresado preocupación ante la posibilidad de que nuevos ataques comprometan la capacidad de atención médica para la población civil. El medio citó que el incidente reaviva el debate sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario y el deber de las partes en conflicto de salvaguardar la integridad de los hospitales y la seguridad de los pacientes y profesionales de la salud.