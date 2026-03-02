La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber lanzado un ataque contra la oficina de Netanyahu en Israel

El destino del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu permanece sin confirmarse, en tanto medios iraníes han declarado la autoría de un ataque contra instalaciones clave del liderazgo israelí, incluidas la oficina del propio Netanyahu y la sede del comandante de la Fuerza Aérea. Según informó la televisión pública iraní IRIB, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían impactado con misiles estas localizaciones, aumentando la tensión regional tras una serie de bombardeos recientes que han dejado cientos de víctimas.

De acuerdo con la cadena IRIB, el ataque se enmarca como una respuesta a la ofensiva conjunta que Estados Unidos e Israel realizaron el sábado contra territorio iraní, acción de la que derivó la muerte de más de 550 personas, entre ellas el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, según detalló la emisora. Al informar sobre la décima oleada de ataques contra Israel, el medio estatal enfatizó que tanto “la oficina del criminal primer ministro del régimen sionista” como “la sede del comandante de la Fuerza Aérea” figuran entre los objetivos alcanzados por misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria.

La cobertura de IRIB subrayó además que dichos lugares fueron “golpeados duramente”, término empleado por el medio oficialista al describir el impacto de los proyectiles en las instalaciones señaladas. El reporte incluyó la afirmación: “El destino del primer ministro israelí está marcado por la incertidumbre”, en referencia a la ausencia de confirmación sobre el paradero de Netanyahu, quien no se ha pronunciado públicamente tras la divulgación de estos sucesos.

Hasta el momento, el Gobierno de Israel no ha emitido ninguna declaración oficial acerca del presunto daño causado por esta última acción militar iraní. Tampoco se ha difundido información detallada sobre posibles bajas adicionales ni sobre la magnitud de las afectaciones a las instalaciones atacadas, puntualizó la cadena IRIB.

La respuesta militar iraní se produce luego del ataque sorpresa que, según reportó IRIB, realizaron fuerzas estadounidenses e israelíes el pasado sábado sobre territorio iraní, operación en la que, además de un elevado número de víctimas, se registró la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, una de las figuras centrales del poder político y religioso en Irán. Según publicó la televisión estatal, esta operación desencadenó una serie de represalias que escalaron el conflicto a uno de enfrentamiento directo entre ambos países.

El medio IRIB, que ha dado cobertura continua a los enfrentamientos entre Irán e Israel en los últimos días, detalló que la oleada de ataques con misiles constituye la décima ofensiva dirigida contra diferentes objetivos en territorio israelí desde el comienzo de la escalada. La televisión estatal enfatizó el carácter de represalia de la operación, atribuyendo la iniciativa militar a la respuesta iraní frente a las acciones realizadas por ejércitos extranjeros y justificando el ataque sobre instalaciones gubernamentales y militares en Israel.

El silencio mantenido por las autoridades israelíes sobre los últimos ataques y el paradero de Netanyahu ha hecho crecer la incertidumbre, tanto a nivel interno como regional. Según consignó IRIB, la información sobre los impactos y consecuencias permanece opaca, lo que ha alimentado especulaciones en diversos sectores, mientras se aguardan reacciones oficiales desde Tel Aviv.

Las informaciones divulgadas por la televisión estatal de Irán se producen en un contexto de hostilidad creciente entre ambos países, marcado por episodios de ofensivas militares y bombardeos que, según reportó IRIB, han elevado las cifras de muertos a cientos de personas y han impactado a altos cargos de ambos gobiernos.

En la cobertura de los acontecimientos, IRIB destacó la reiteración de ataques con misiles dirigidos hacia puntos estratégicos israelíes, describiendo un escenario de escalada bélica sostenida. La cadena subrayó la relevancia de los objetivos seleccionados por la Guardia Revolucionaria, focalizando en la figura de Netanyahu y en la estructura de mando de las fuerzas armadas israelíes, mientras el gobierno israelí sigue sin ofrecer aclaraciones ni confirmaciones sobre los hechos.

El intercambio de operaciones y contraoperaciones entre Irán e Israel incrementa la inestabilidad en la región, según el recuento informativo proporcionado por IRIB. El medio estatal hizo hincapié en el carácter excepcional de la reacción militar tras la muerte de Alí Jamenei y los cientos de fallecidos reportados como efecto inicial de los bombardeos del sábado.

De este modo, a falta de declaraciones israelíes y con bases informativas asentadas en la televisión estatal iraní, las circunstancias en torno al primer ministro Netanyahu y a la infraestructura militar atacada se mantienen sin validación independiente, mientras persiste la incertidumbre sobre la evolución de la situación y las consecuencias potenciales para la seguridad regional, tal como ha continuado informando IRIB.