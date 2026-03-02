Ivonne Reyes, indiferente al gran momento que vive Pepe Navarro junto a la modelo Verónica Schmidt

Antes de viajar a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2026’, Ivonne Reyes reveló que su hijo Alejandro la animó a disfrutar al máximo la experiencia, instándola a dejar las preocupaciones a un lado. Según detalló la venezolana, Alejandro le aconsejó: “Venga, que lo vas a pasar bien, dale, vete, vete, disfruta, dale con todo, al principio parece duro pero te lo vas a pasar perfecto. Disfruta de cada instante, de cada momento y nada, olvídate, la cabeza afuera.” Este respaldo familiar ha marcado el comienzo de una nueva etapa para la presentadora, quien ahora se prepara para afrontar los retos del reality más allá de su exposición mediática habitual.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la presencia de Ivonne Reyes en la edición de ‘Supervivientes 2026’ representa su regreso a la esfera pública tras un largo periodo lejos del foco, en el que tampoco se han conocido novedades sobre la prolongada disputa legal con Pepe Navarro por la paternidad de su hijo Alejandro. Esta distancia reciente de la atención mediática concluye ahora con su decisión de sumarse a la competencia en los Cayos Cochinos a los 58 años, luego de haber figurado varias veces en las quinielas de posibles concursantes estrella. En el aeropuerto, previo a emprender su viaje, Reyes compartió que atraviesa un momento de nerviosismo y expectación por lo que se avecina: “Me siento como rara, he tenido mucha ansiedad estos días”, reconoció ante la prensa. Sus expectativas personales se resumen en adaptarse a la naturaleza, convivir con personas nuevas y aprovechar el aprendizaje que le pueda brindar el reality.

Mientras la venezolana se concentra en este nuevo desafío televisivo, Pepe Navarro acapara titulares debido a su relación sentimental con Verónica Schmidt. Según consignó la fuente, el periodista mantiene desde hace año y medio un vínculo discreto con la modelo, influencer y community manager. Solo recientemente la pareja se hizo visible ante el público gracias a la difusión de imágenes en las que se observa complicidad y cercanía entre ambos, lo que ha confirmado la existencia de una relación estable.

Cuestionada por el medio acerca de la vida personal de Navarro y la repercusión pública de este romance, Ivonne Reyes manifestó no prestar atención a ese tema, asegurando que su enfoque está dirigido exclusivamente a su participación en ‘Supervivientes’. “Yo es que he estado concentrada en esto y no he visto nada realmente. Yo me alegro que me vaya bien en este instante, de verdad que no tengo cabeza si no para estar centrada aquí”, declaró ante los periodistas, dejando en claro que los asuntos personales del presentador quedan fuera de sus prioridades en estos momentos.

El regreso de Ivonne Reyes al centro de atención coincide así con la exposición de una nueva faceta en la vida de Pepe Navarro, que hasta ahora había permanecido en la esfera privada. El medio detalló que la pareja formada por Navarro y Schmidt optó por mantener la discreción desde el inicio de su relación, consiguiendo evitar filtraciones hasta que la presencia de ambos en entornos públicos terminó captando la atención mediática. Este cambio de situación coincide en el tiempo con el inicio de la aventura televisiva de Reyes, quien afronta el reto de ‘Supervivientes 2026’ dejando de lado otros aspectos de su vida personal.

La concursante también se refirió a sus impresiones previas al reality, admitiendo una combinación de nervios y entusiasmo. Según recogió el medio, al llegar al aeropuerto en compañía de los demás participantes, Reyes describió la situación como “una mezcla muy bonita, gente como muy nueva, muy linda, muy fresca”, poniendo en valor el aspecto humano y social de la experiencia que está por comenzar. Para ella, el principal objetivo es resistir, adaptarse al medio natural y a las exigencias propias de la convivencia en el entorno del concurso.

El distanciamiento de la venezolana respecto a la exposición mediática reciente de Pepe Navarro contrasta con la repercusión de las imágenes difundidas, que según publicó la fuente, han confirmado ante la opinión pública la buena sintonía entre el periodista y Verónica Schmidt. Frente a esto, Reyes opta por proteger su espacio y enfocarse en su propio desafío, desarrollando su papel como concursante sin hacer comentarios sobre la vida amorosa de su expareja.

La decisión de Ivonne Reyes de sumarse a ‘Supervivientes 2026’ también supone una oportunidad para abordar una nueva etapa profesional. Su elección de participar después de años de especulaciones y ofrecimientos destaca dentro de la nómina de concursantes, y marca un nuevo capítulo en su carrera televisiva, tal como reportó el medio. Durante su breve intervención antes de partir hacia Honduras, reiteró su interés en aprovechar el aprendizaje y las vivencias del programa, estableciendo una clara separación respecto a las cuestiones personales que han marcado su presencia mediática en el pasado.