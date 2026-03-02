Israel cuestiona la posición de España en el conflicto con Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

El mensaje de reconocimiento que la Embajada de Irán en España dirigió al gobierno de Pedro Sánchez por su decisión de no facilitar apoyo militar desde las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) ante la ofensiva estadounidense contra Irán ha generado una reacción crítica por parte de las autoridades israelíes. Según informó el medio, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, cuestionó la postura del Ejecutivo español en medio de las crecientes tensiones en Oriente Próximo. Sa’ar planteó públicamente la interrogante: “¿Eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia?”, al compartir en la red social X la publicación iraní en la que se expresa respeto por la decisión española, una postura que Teherán considera acorde con el derecho internacional.

De acuerdo con lo publicado por la misma fuente, el ministro israelí argumentó que no se trataba de un episodio aislado, sino de una secuencia en la que primero Hamás, luego los hutíes y ahora Irán transmitieron agradecimientos al presidente español. Sa’ar expuso esta sucesión como un motivo de preocupación acerca de la alineación de España en relación con los actores en el conflicto. Al destacar estos reconocimientos, el jefe de la diplomacia israelí insinuó implicancias sobre la posición internacional de Madrid respecto a los recientes acontecimientos bélicos.

El medio detalló que las críticas de Sa’ar coinciden en el tiempo con la actuación del gobierno español hacia Irán, después de los ataques lanzados por el régimen iraní contra varios países de la región y Chipre. El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, convocó al embajador de Irán en España, Reza Zabib, para expresar la condena oficial de España contra estos ataques. Durante ese encuentro en el Ministerio, el titular de Exteriores español calificó los ataques como “indiscriminados e injustificados” y los consideró una violación al derecho internacional y la soberanía de los países afectados, incluyendo a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.

Según publicó la fuente original, Albares subrayó la “condena tajante” del Ejecutivo no solo contra los ataques producidos por el régimen de Irán, sino también la oposición a cualquier vulneración de la integridad territorial de otros estados involucrados en el conflicto. En esta línea, Albares reiteró que España respeta los convenios internacionales y su política exterior se ajusta tanto al derecho internacional como a la Carta de Naciones Unidas.

Por otra parte, ante las especulaciones sobre una posible utilización de las bases militares de Morón y Rota por parte de Estados Unidos en el contexto de la operación militar contra Irán, las autoridades españolas descartaron categóricamente esa opción. Albares, junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que las bases bajo soberanía española no participan ni participarán en ninguna acción militar fuera de los convenios bilaterales vigentes y siempre dentro del marco legal internacional. Ambos funcionarios sostuvieron que Estados Unidos no ha hecho uso de estas instalaciones para la operación referida ni lo hará en el futuro próximo.

Durante una entrevista concedida a Telecinco y consignada por el medio, Albares explicó que el uso de estas bases está regulado estrictamente por el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos y remarcó que cualquier actuación debe tener amparo expreso de la Carta de Naciones Unidas. De este modo, el gobierno busca dejar claro que la política exterior y de defensa de España mantiene un riguroso apego a los compromisos internacionales.

El presidente Pedro Sánchez también intervino en el contexto de estas tensiones. Según reportó la fuente, Sánchez realizó un llamamiento público a frenar la escalada de violencia en Oriente Próximo, tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes. El jefe del Ejecutivo español condenó tanto las acciones recientes del régimen de Irán como las de la milicia libanesa Hezbolá y las operaciones del Ejército israelí en el sur de Líbano, y solicitó que se detuvieran inmediatamente las hostilidades en la región.

España ha reiterado en varias ocasiones que su postura queda determinada por el respeto al derecho internacional y la defensa de la estabilidad regional. La coordinación entre las carteras de Exteriores y Defensa apuntala esta política. Según indicó el medio, la protección de la soberanía nacional sobre instalaciones estratégicas como Morón y Rota constituye un factor central en la definición de la respuesta española a solicitudes de apoyo militar externas.

El intercambio diplomático entre España e Irán se produjo en el contexto más amplio de la operación militar impulsada por Estados Unidos e Israel y de las respuestas armadas de actores estatales y no estatales en la región. Este escenario ha suscitado debates en la comunidad internacional sobre la legalidad de determinadas acciones y la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario. La fuente subrayó que tanto el Ejecutivo español como los responsables de defensa han insistido en que las decisiones se fundamentan en los acuerdos internacionales vigentes y excluyen cualquier colaboración que vulnere la legalidad internacional.

El reconocimiento público emitido por la Embajada de Irán en España hacia la administración española por su negativa a otorgar apoyo militar sirve como punto de partida para una serie de intercambios diplomáticos y declaraciones oficiales que exponen la posición española en este conflicto multinacional. Mientras las autoridades israelíes expresan preocupaciones sobre la alineación de España, el gobierno reafirma su rechazo a acciones que considera contrarias al derecho internacional, manteniendo la independencia de sus decisiones en materia de defensa y relaciones exteriores conforme a los tratados y convenios en vigor.