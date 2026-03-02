Israel anuncia "una campaña ofensiva" contra Hezbolá en Líbano y adelanta que podría durar "varios días"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han ordenado actuar con contundencia contra Hezbolá y fijar como objetivo principal debilitar y derrotar al régimen iraní, señalando la intención de eliminar sus capacidades y así suprimir las amenazas al Estado de Israel. Katz añadió que esta estrategia busca también permitir a los ciudadanos iraníes rebelarse contra su régimen. Estas directrices se producen tras una serie de bombardeos israelíes sobre Líbano que han causado más de treinta víctimas mortales y forman parte de una campaña de ataques simultáneos que alcanzaron objetivos de Hezbolá y del régimen iraní tanto en el sur de Líbano como en la capital, Beirut, y también incluyeron una incursión en Irán, según informó el medio Europa Press.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, comunicó que las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una "campaña ofensiva" contra Hezbolá, repitiendo que las tropas israelíes ya no se limitan a actuar de manera defensiva. Zamir afirmó, en un video difundido por el Ejército israelí a través de sus redes sociales, que las fuerzas deben prepararse para enfrentamientos que podrían extenderse "varios días, muchos". El militar hizo hincapié en la necesidad de mantener un elevado nivel de preparación tanto defensiva como ofensiva mientras continúan las operaciones militares contra los objetivos de la milicia chií respaldada por Teherán.

Según Europa Press, los ataques israelíes contra Hezbolá se han intensificado después del lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés hacia Israel. Estos lanzamientos ocurrieron como represalia tras el asesinato atribuido al ayatolá Alí Jamenei durante una serie de ataques correspondientes a campañas estadounidenses e israelíes contra Irán. Las autoridades libanesas informaron que la reciente oleada de bombardeos ha provocado decenas de muertos, reforzando la tensión en la frontera norte de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron, según consignó Europa Press, que en estas operaciones han atacado "decenas de centros de mando de Hezbolá y del régimen terrorista iraní", especialmente en la zona de Dahiya, al sur de Beirut, e incluso confirmaron un ataque sobre un presunto almacén de armas de la organización en la ciudad libanesa de Tiro. El Ejército declaró que estos centros servían para profundizar la coordinación entre Teherán y Hezbolá, lo que, según su postura, ha permitido la planificación de múltiples acciones violentas contra civiles israelíes en los últimos años.

Las mismas fuentes del Ejército indicaron que se identificó y se logró atacar a varios altos cargos de la milicia chií en el área de Beirut, aunque no se ofrecieron más detalles sobre sus identidades. Desde la institución militar, se reiteró que Hezbolá actúa "en nombre del régimen iraní" y que deberá afrontar las consecuencias de sumarse a esta dinámica; “no permitiremos que se cause ningún daño al Estado de Israel y, particularmente, a la población civil en el norte del país”, subrayó el vocero militar, citado por Europa Press.

El ministro de Defensa Katz advirtió de manera directa que Hezbolá pagará un precio elevado si continúa con los ataques y lanzó una amenaza explícita contra el secretario general del grupo, Naim Qasem, a quien calificó como un objetivo militar para su eliminación. De acuerdo con Katz, Qasem habría ordenado los disparos hacia Israel bajo la presión de Irán; “quien siga el camino de Jamenei pronto se encontrará con él en las profundidades del infierno, juntos con todos los miembros del eje del mal que han sido eliminados”, declaró Katz en redes sociales, según reportó Europa Press.

El conflicto ha escalado en un contexto en el que Israel sostiene que no tiene intención de regresar a las “normas de actuación previas al 7 de octubre de 2023”, fecha de los ataques de grupos palestinos en territorio israelí. Katz declaró que el compromiso radica en la defensa total tanto de los habitantes del norte como de toda la población israelí. En este escenario, la cadena de bombardeos y las operaciones lanzadas por Israel pretenden presionar militarmente tanto a Hezbolá como a sus patrocinadores iraníes, detalló Europa Press.

Pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, que incluía la retirada de efectivos de ambos bandos del sur de Líbano, el Ejército israelí ha sostenido la presencia de cinco puestos en territorio libanés, según han denunciado Beirut y Hezbolá. Estos despliegues, junto con los bombardeos ejecutados por Israel en los últimos meses bajo el argumento de atacar actividades de la milicia chií, han sido motivo de críticas por parte de las instituciones libanesas y de condenas por parte de Naciones Unidas, según explicó Europa Press.

Hezbolá y las autoridades libanesas han exigido en repetidas ocasiones la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano, al considerar que su permanencia constituye una violación del acuerdo de alto el fuego. Las tensiones continúan elevándose mientras ambos bandos mantienen posturas inflexibles y el riesgo de una escalada mayor en los combates sigue latente, especialmente a partir de las advertencias de los altos mandos israelíes sobre la posibilidad de una operación militar prolongada, reportó Europa Press.

Por su parte, el Ejército de Israel aseguró estar listo para responder en escenarios de conflicto en múltiples frentes y para hacer frente a cualquier amenaza, remarcando su disposición para enfrentar una intensificación de las hostilidades si la situación así lo demanda. Las autoridades militares insistieron en que la campaña actual no solo persigue objetivos militares inmediatos sino también degradar a largo plazo la capacidad operativa de Hezbolá y cortar los vínculos entre la organización y el régimen iraní, concluye Europa Press.