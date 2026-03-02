Hansi Flick: "Tenemos que hacer lo imposible, posible; no nos rendiremos"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este lunes que su equipo intentará "hacer lo imposible posible" para remontar el 4-0 adverso encajado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre ante el Atlético de Madrid, en un partido de vuelta que se disputará este martes en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), y dejó claro que no se rendirán pese a la dificultad del reto.

"Vamos cuatro goles por debajo y tenemos que hacer lo imposible, posible. No es fácil pero no nos rendiremos. Iniciaremos el partido con la intención de dejar la portería a cero y que lo podemos conseguir", ha afirmado el técnico alemán en rueda de prensa.

Flick apeló a la fe y al apoyo de la afición blaugrana para tratar de dar la vuelta a la eliminatoria. "Siempre debes creer, seguro que la afición nos dará apoyo. Por ejemplo, cuando tuvimos partidos contra el Dortmund, a cada mitad debemos marcar dos goles, sabemos que es difícil, contra un rival fantástico, nos hicieron mucho daño en el último partido, creo que lo podemos hacer", señaló.

En este sentido, pidió centrarse en dar el primer paso antes que en la magnitud global del marcador. "Siempre es mejor pensar en el primer gol que en el segundo. Tendremos hambre de conseguirlo. Frente al Villarreal vimos un equipo en que todo el mundo lucha y está buena dinámica. Esta es la clave para mañana", manifestó.

Cuestionado por el porcentaje de éxito de alcanzar la final, el preparador fue prudente. "No lo sé. ¿De ganar? No lo sé, jugamos en casa y queremos ganar. Estamos en casa y hay que hacer más cosas para ganar. No nos rendiremos y todo es posible", reiteró.

Sobre si la histórica remontada al PSG podría servir de inspiración, Flick descartó mirar al pasado. "No pienso en pasado ni en futuro, sino en el presente. Conocemos la historia, pero nuestro trabajo es hacerlo bien mañana. No lo hicimos muy bien en el último partido ante el Atlético y quiero ver nuestra mejor versión", explicó.

Tampoco quiso desvelar si ha preparado algún vídeo motivacional o recurso especial para espolear a sus jugadores. "No hablaré de esto porque primero debería saberlo el equipo, es una cuestión privada. Creo que no me he encontrado nunca en una situación así, pero no me da miedo", confesó.

El técnico incidió en la importancia de la grada de animación, que no estará todavía en este partido, y del ambiente en el estadio. "Para mí es importante que todo el mundo pueda animarnos durante el partido. Debe haber una conexión perfecta entre la afición y el equipo. Me encanta esta conexión", subrayó.

En el plano individual, celebró el regreso al mejor nivel de Lamine Yamal, autor de un 'hat-trick' el fin de semana contra el Villarreal. "Lo importante es que el equipo esté enchufado. Marcó el primer gol después de una buena recuperación y un buen pase de Fermín. Lamine tiene calidad. Después del gol, jugó fantásticamente. Me encantó. Necesitamos a todo el mundo, no sólo a Lamine", apuntó.

En cuanto a posibles ajustes tácticos, Flick insistió en mantener la identidad del equipo. "Siempre queremos jugar con nuestro estilo. Hemos pensado en todo lo que podría pasar, en todas las cosas que podrían darnos ventaja. Hay que jugar como un bloque con y sin balón. Tenemos que presionar, ganar los uno contra uno y sacar bien la pelota. No se pueden perder balones", advirtió.

El alemán también confirmó la baja de Robert Lewandowski y asumió la dificultad que supone perder a jugadores importantes. "Tendremos que gestionarlo. Hay que aceptarlo. Tuvimos mala suerte. Al girarse se dio un golpe contra el hombro del rival. Marcó después el gol. Perder a un jugador como él, Frenkie, Gavi, Eric o Andreas siempre es complicado. Lo bueno es que das a otros jugadores de demostrar su oportunidad", indicó.

Respecto a Pedri, avanzó que deberá dosificar sus minutos. "Tenemos que gestionarlo. Nos quedan más partidos después de este. Está muy bien tener a Pedri y veremos cuántos minutos puede jugar", comentó.

Por último, abrió la puerta a la titularidad del central uruguyao Ronald Araujo. "Sí, puede jugar. ¿Por qué no? Tenemos un equipo joven, con una buena defensa, ya veremos, no lo puedo decir porque no he decidido el once titular. Conozco sus puntos fuertes y lo tengo que meditar", concluyó Flick.