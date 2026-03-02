Emirates y Flydubai retomarán "un número limitado de vuelos" a partir de la tarde de este lunes

Emirates y Flydubai han señalado que la reanudación de los vuelos se llevará a cabo bajo un estricto criterio de prioridad, dirigido a pasajeros con reservas previas que no pudieron embarcar debido a las cancelaciones recientes. Según consignó el medio, las operaciones completas permanecen restringidas y solo se han liberado trayectos específicos desde el aeropuerto internacional de Dubái. La decisión de restablecer apenas un número reducido de rutas responde a la necesidad de garantizar la protección tanto de los viajeros como de la tripulación, tras los incidentes ocurridos el pasado sábado.

De acuerdo con la publicación de Emirates y Flydubai, ambas aerolíneas emiratíes han anunciado el inicio de este proceso paulatino a partir de la tarde de este lunes, 2 de marzo. El regreso parcial del servicio es consecuencia directa de la suspensión total que siguió a los ataques lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, evento que forzó el cese temporal de las operaciones aéreas comerciales en Dubái, uno de los principales puntos de conexión internacional.

El medio detalló que Emirates ha destacado la importancia de mantener informados a los pasajeros a través de sus canales oficiales, incluyendo la web y redes sociales, sobre cualquier novedad relacionada con la reactivación progresiva de la programación de vuelos. Así mismo, la aerolínea insistió que los clientes únicamente deben acudir al aeropuerto si han recibido notificación expresa de su reubicación en alguno de los trayectos reanudados, una medida destinada a evitar aglomeraciones y desplazamientos innecesarios en el recinto aeroportuario. Emirates aclaró que el resto de los viajes programados continuará cancelado hasta que se emita un nuevo aviso.

Ambas compañías han remarcado que tanto la protección de los pasajeros como la de su personal constituyen el punto central de la operación actual, según reportó el medio. El desarrollo de los itinerarios quedará supeditado a un seguimiento constante de la coyuntura, lo que implica ajustes en tiempo real según evolucione la situación de seguridad en la región y las instrucciones de las autoridades competentes.

La interrupción de vuelos que se implementó el fin de semana afectó a miles de clientes, que han debido reorganizar sus desplazamientos en función de la incertidumbre generada en torno a la estabilidad aérea en Oriente Medio tras las hostilidades reportadas. Según publicó la fuente, la interrupción incluyó la suspensión de salidas y llegadas, así como la detención de circulación en parte de las terminales. Las aerolíneas informarán de nuevas actualizaciones exclusivamente a través de sus cauces oficiales, adopción que ofrece una vía segura y verificable para la transmisión de instrucciones relevantes a los afectados.

Las medidas anticipadas—selección prioritaria de quienes contaban con reservas activas, solicitud de no presentarse en el aeropuerto sin notificación previa y difusión de la información solo a través de fuentes oficiales—apuntan a reducir el riesgo de confesiones en un entorno todavía afectado por tensiones geopolíticas, según consignó el medio. Emirates enfatizó que el monitoreo de los acontecimientos regionales influirá de manera directa en cualquier ajuste futuro de la programación.

El avance en la reactivación de las rutas dependerá de una evaluación continua de la seguridad. Ambos operadores han reiterado que comunicarán cualquier cambio a los afectados con antelación, de acuerdo con el medio, y mantienen el compromiso de operar únicamente cuando se den las condiciones adecuadas para salvaguardar la integridad de los usuarios. Las cancelaciones y bloqueos permanecen activos para una parte significativa de los vuelos habituales, hasta nuevo aviso.