El PP insta al Gobierno a aplicar el IVA cultural reducido a artistas y galerías coincidiendo con Arcomadrid

La propuesta de reducir el IVA al sector artístico se presenta en un momento en el que el 77% de los artistas en España obtiene ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, y más de 24.000 artistas y aproximadamente 11.000 empleos se relacionan de forma directa con el ecosistema de las artes visuales del país. El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que pide al Gobierno español la transposición con carácter urgente de la Directiva Europea y la implantación de un IVA cultural reducido para artistas y galerías. Según consignó Europa Press, la iniciativa también contempla estudiar la posibilidad de mantener el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) para la venta de obras adquiridas sin el nuevo IVA reducido.

La acción legislativa del PP coincide con la conmemoración del 45 aniversario de Arcomadrid, evento que se celebra entre el 4 y el 8 de marzo en las instalaciones de IFEMA, en Madrid. De acuerdo con Europa Press, la medida presentada por el Partido Popular responde a una demanda histórica de galerías de arte españolas, quienes desde hace años reclaman equiparar el IVA en la venta de obras con el existente en otros países europeos como Alemania, Italia, Francia o Portugal, donde se sitúa entre el 5 y el 7 por ciento. Esta presión se ha manifestado tanto en actos simbólicos, como el apagado de luces durante una hora en la última edición de ARCO, como en cierres temporales realizados durante la primera semana de febrero del presente año.

Según reportó Europa Press, el Partido Popular califica como ineludible la revisión del marco fiscal para el mercado del arte y argumenta que mantener el régimen actual sitúa a España en clara desventaja competitiva frente al resto de Europa, limitando la capacidad de galerías y creadores para difundir la cultura. El PP critica además la inacción del Ministerio de Cultura, a quien acusa de originar efectos negativos tanto para la competitividad de los agentes del sector como para la posibilidad de que los propios artistas perciban una remuneración digna. “No puede haber más dilaciones. España no puede seguir penalizando a sus artistas manteniendo una situación de gran desventaja frente al resto de países europeos que sí han entendido la importancia de la labor que vienen realizando artistas y galerías por llevar la cultura a todas las personas que se acercan a nuestros espacios”, sostiene el documento del PP citado por Europa Press.

El debate sobre la fiscalidad del arte contemporáneo no es exclusivo del ámbito del Congreso. El 16 de febrero, el Senado español aprobó una moción presentada por el grupo Junts que también solicitaba una reducción del IVA cultural para artistas y galerías, propuesta que contó con el respaldo de PP, Sumar, PNV y Esquerra Republicana, mientras que el PSOE se manifestó en contra, detalló Europa Press. De este modo, la reclamación ha sumado apoyos en ambas cámaras, aunque la falta de consenso total muestra los diferentes enfoques presentes en la escena política sobre este asunto.

En el contexto de las políticas culturales, la ministra Urtasun declaró en 2024 —según ha publicado Europa Press— que su departamento se encontraba estudiando una potencial rebaja del IVA sobre la adquisición de obras de arte contemporáneo. Más tarde reafirmó su apoyo conceptual a la propuesta, mientras aclaraba que la fiscalidad no es competencia estricta del Ministerio de Cultura, sino del Ministerio de Hacienda.

Las galerías de arte han manifestado durante años su preocupación por las diferencias fiscales con otros países de Europa. Según documentó Europa Press, durante la pasada edición de ARCO, decidieron apagar sus luces en forma de protesta, y recientemente optaron por cerrar sus puertas en la primera semana de febrero, señalando así la importancia del asunto para la supervivencia y visibilidad de su actividad.

El marco legal que regula el IVA para el sector, junto al funcionamiento del REBU en la venta de obras adquiridas sin el beneficio del IVA reducido, constituye uno de los elementos centrales de la proposición registrada por el PP. El texto, según detalló Europa Press, recoge la problemática del impacto directo de la fiscalidad sobre la sostenibilidad económica de las actividades artísticas en España, en un contexto donde la mayoría de los profesionales de las artes visuales generan ingresos por debajo de los 12.000 euros anuales. Este escenario afecta tanto a creadores como a los trabajadores vinculados a las galerías, contribuyendo a la fragilidad laboral del sector.

La propuesta del PP se produce en un contexto donde las reclamaciones del sector artístico tienen una larga trayectoria en el país y se entrecruzan con decisiones legislativas previas. El respaldo al recorte del IVA por parte de diferentes grupos políticos en el Senado añade presión sobre el Ejecutivo, mientras las patronales del arte exigen medidas de aplicación inmediata que permitan mejorar la competitividad del mercado español y acercar la fiscalidad del arte a los estándares europeos.

La situación actual genera inquietud en los colectivos artísticos, quienes observan la lentitud en la adaptación normativa como un factor que lastra las posibilidades de desarrollo y expansión del mercado de arte en España. Según citó Europa Press, los argumentos del PP subrayan que el retraso en la implementación de la Directiva Europea y en la adecuación de los tipos fiscales afecta negativamente tanto a la proyección internacional de los artistas como a la generación de empleo en este entorno.