El portero del Valencia Julen Agirrezabala sufre una lesión en el menisco

La situación física de Julen Agirrezabala se complica aún más tras haberse conocido que el guardameta del Valencia continuará inactivo de forma indefinida, debido a una nueva afectación en su rodilla izquierda relacionada con el menisco. De acuerdo con los reportes emitidos por los servicios médicos del club, el portero ha sufrido esta nueva dolencia durante una práctica llevada a cabo el pasado viernes, y será evaluado en Vitoria con el fin de definir la gravedad exacta de la lesión y cuál será el proceso de recuperación a seguir. Según detalló el comunicado oficial emitido por el Valencia y al que accedió la prensa este lunes, el equipo médico confirmó que “tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que Julen Agirrezabala padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria”.

Tal como publicó el medio que dio a conocer el parte médico, la preocupación en el entorno del club surge porque este nuevo percance se suma a una serie de problemas físicos que el arquero viene arrastrando desde comienzos de año. Agirrezabala, originario de Vitoria, permanece sin actividad oficial desde el 5 de enero, fecha en la que sufrió una lesión muscular durante otro entrenamiento. En esa ocasión, el tiempo de recuperación se estimó en varias semanas, y ahora, mientras continuaba con su proceso de reincorporación, enfrentó este imprevisto en la rodilla.

El Valencia CF comunicó que el cuerpo médico evaluará en las próximas horas cuáles serán los siguientes pasos respecto al tratamiento de la lesión, para determinar si se optará por un abordaje conservador o si, debido al grado de compromiso del menisco, será necesaria una intervención quirúrgica. El club indicó a través de su nota oficial que, hasta contar con el diagnóstico definitivo, resulta prematuro establecer plazos concretos de regreso a la actividad competitiva para el arquero vasco.

Según informaron los servicios médicos del equipo, el incidente que ocasionó la dolencia del menisco sucedió durante una jugada accidental en el entrenamiento. No existen, por el momento, detalles precisos acerca de si la lesión meniscal presenta complicaciones adicionales, pero la situación ha motivado el traslado inmediato de Agirrezabala a Vitoria, donde especialistas determinarán el alcance de los daños y definirán el plan de recuperación más adecuado.

El medio encargado de dar a conocer la información consignó que este nuevo problema podría apartar a Agirrezabala del terreno de juego durante lo que resta de la temporada, situación que deja al Valencia con desafíos adicionales en su plantel para cubrir la portería durante los próximos compromisos oficiales. El club detalló que continuará actualizando el estado de salud de su jugador a medida que se disponga de información nueva tras las evaluaciones médicas previstas en la ciudad vasca.

El caso de Julen Agirrezabala se convierte así en una de las principales preocupaciones deportivas de la entidad valencianista en el tramo final de la actual campaña, considerando tanto el historial reciente del futbolista como el estado físico de la plantilla. Desde el incidente muscular de enero, el arquero aún no había logrado reintegrarse plenamente, y la suma de este nuevo contratiempo complica su vuelta a la competencia oficial. El club se mantiene a la espera de los resultados médicos que emitirán los especialistas en Vitoria antes de definir el tratamiento y los tiempos de retorno para el jugador, informó el comunicado institucional.