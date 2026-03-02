Agencias

El PMI industrial de EE.UU. se desaceleró en febrero a mínimos de siete meses por la debilidad de los pedidos

Guardar

La actividad manufacturera de Estados Unidos se desaceleró en febrero al situarse el índice de gerentes de compras (PMI) elaborado por S&P Global en los 51,6 puntos frente a los 52,4 anteriores, lo que supone, aun así, acumular una racha de siete meses en positivo.

La agencia ha explicado que los datos del segundo mes del año son los más débiles desde que se inició dicha secuencia de crecimiento el pasado agosto. Se ha contabilizado un avance de la producción y de los nuevos pedidos más lento tanto por los eventos climatológicos extremos como los aranceles.

Los gravámenes al comercio también estuvieron detrás del "fuerte" encarecimiento de los costes, aunque se mantuvo a un nivel que estuvo por debajo de los máximos registrados en 2025. La inflación de los precios de venta cayó a su nivel más bajo en 14 meses después de que la alta competencia limitase el traspaso de los costes a los clientes.

Por su parte, la creación de empleo fue "moderada" en febrero. Sin embargo, el optimismo empresarial a un año vista se reforzó hasta el punto de que se registró un grado de confianza no observado en ocho meses.

"El alza de la producción se ralentizó como consecuencia del cuasiestancamiento de los nuevos encargos, con una caída especialmente acusada de las exportaciones. La masa salarial tampoco varió apenas, ya que la preocupación por la salud de la cartera de pedidos provocó una creciente reticencia a ampliar plantillas", ha alertado el economista jefe del área de empresas de S&P Global, Chris Williamson.

"La incertidumbre sobre el entorno político y, en particular, por los aranceles sigue lastrando la confianza, la contratación y la inversión, lo que parece que va a persistir en los próximos meses", ha aventurado. Pese a todo, el analista no descarta que la situación pueda mejorar cuando la climatología sea más suave.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El cardenal Tagle: "Un regalo que España puede ofrecer al mundo, aparte del arte y la buena comida, es compartir la fe"

En una entrevista, el pro-prefecto vaticano Luis Antonio Tagle instó a la sociedad española a transmitir su legado espiritual, recordando la importancia de promover sus creencias más allá de las fronteras igual que tradiciones culturales como la gastronomía

El cardenal Tagle: "Un regalo

Personas con VIH presentan supervivencia similar a la población general tras un trasplante de hígado, según un estudio

La investigación, realizada en España y presentada en CROI 2026, confirma que quienes viven con VIH y reciben un órgano presentan tasas de supervivencia a largo plazo y aparición de enfermedades crónicas comparables a otros pacientes trasplantados, señalan los autores

Infobae

ZTE presenta el nubia M153 con la IA autónoma de Doubao AI Assistant y trae la mascota inteligente AI iMoochi

El nuevo dispositivo incorpora un asistente inteligente desarrollado por ByteDance, capaz de ejecutar acciones sin intervención humana y transformar la experiencia digital, así como un innovador compañero virtual diseñado para interactuar emocionalmente y adaptarse a cada persona

ZTE presenta el nubia M153

Vox cree "tiranía" de la UE aplicar de forma provisional el acuerdo con Mercosur: "Caerá desde ya sobre productores"

Manuel Gavira denuncia que la decisión de Bruselas de implementar el pacto con los países sudamericanos sin ratificación previa representa, según él, una amenaza inmediata para trabajadores agrícolas españoles y pone en entredicho la soberanía y la democracia europea

Vox cree "tiranía" de la

La CNMV alerta de 11 entidades financieras que prestan servicio sin autorización previa en España

La Comisión advierte que empresas identificadas están desarrollando operaciones financieras sin registro oficial, incluyendo plataformas en línea y aplicaciones sospechosas, recomendando a consumidores extremar precauciones, consultar el listado de compañías autorizadas y verificar cualquier oferta antes de invertir

La CNMV alerta de 11