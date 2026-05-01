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Trasladados a la capital de Creta los activistas de la Flotilla detenidos por Israel

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Atenas, 1 may (EFE).- Los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por las fuerzas armadas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria han desembarcado y están siendo trasladados a la capital de la isla griega de Creta, ha informado a EFE un periodista local.

"Tras desembarcar, entraron en tres autobuses y ahora están siendo trasladados a Heraclión", la capital de esta isla del Mediterráneo oriental, dijo Marios Dionelis, periodista del portal de noticias cretense NeaKriti. EFE

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