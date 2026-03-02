El jinete Luis Astolfi, íntimo amigo de la infanta Elena, anuncia que padece ELA: "No tengo dolor"

Luis Astolfi, uno de los referentes españoles en el mundo de la equitación y conocido por su estrecha amistad con la infanta Elena, comunicó recientemente su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta el sistema nervioso y para la cual actualmente no existe cura. Según publicó el medio 'El Pespunte', Astolfi aseguró que a pesar del diagnóstico mantiene su vida cotidiana y profesional, y señaló que la conexión con su trabajo y los caballos le aporta fortaleza y sentido en este momento de su vida.

En la entrevista concedida a 'El Pespunte', Astolfi compartió que no experimenta dolor, aunque ha notado cambios en el habla y debilidad en uno de sus brazos. Explicó que sigue controlando su rutina y que prefiere no centrarse en las posibles complicaciones futuras que pueda conllevar la ELA. “La gente no sabe nada. Yo, gracias a Dios, me encuentro bien. Me noto un poco el habla y un brazo un poquito peor. Pero no tengo ningún dolor y trabajar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Así que, mientras pueda, seguiré montando y trabajando," expresó el jinete, quien destacó su intención de adaptarse a las circunstancias conforme evolucionen.

A sus 66 años, Astolfi relató que la pasión por el mundo ecuestre continúa presente y es el motor que le acompaña cada día, según consignó el medio citado. Si bien ya no participa en competencias, su actividad profesional se orienta principalmente a la enseñanza, ayudando a nuevas generaciones a introducirse en el entorno ecuestre. "Me dedico a trabajar porque me apasiona mi trabajo y me encanta ayudar a mucha gente del mundo del caballo que al principio no sabe muy bien de qué va este mundillo", explicó Luis Astolfi durante la entrevista.

El jinete también reconoció que, hasta el momento, se encuentra suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo en todas sus actividades. Según declaró a 'El Pespunte', elige mantenerse optimista ante la adversidad y seguir participando activamente en su entorno laboral y social. “De momento, solo me encuentro un poquito más débil, pero me veo bien. Y no soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, pues habrá que adaptarse y punto. Es lo que toca. Pero, hasta el momento, me siento fuerte y puedo valerme por mí mismo para todo, y ojalá que siga siendo así”, resumió Astolfi su situación actual.

El anuncio de Astolfi coincide con la reciente noticia del fallecimiento del actor estadounidense Eric Dane, quien también padecía ELA y cuyo caso fue ampliamente cubierto por los medios internacionales. Según detalló 'El Pespunte', ambos casos han puesto nuevamente en el foco público los retos a los que se enfrentan las personas diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que afecta a miles de personas en todo el mundo.

Astolfi, cuya relación de amistad con la infanta Elena se remonta a varias décadas, es reconocido por su trayectoria y su contribución al ámbito ecuestre en España. Su actitud ante la enfermedad ha sido expuesta públicamente en la entrevista realizada por 'El Pespunte', donde reiteró su decisión de no abandonar sus compromisos laborales y de mantener una visión positiva ante los desafíos que presenta la ELA. “No me planteo nada que no sea positivo”, afirmó en el diálogo publicado por el medio digital.

El jinete, respetado en la comunidad hípica nacional, ha insistido en que su diagnóstico no ha modificado su día a día de manera significativa, y subrayó la importancia que tienen el trabajo y los caballos en su bienestar físico y mental, de acuerdo con lo consignado por 'El Pespunte'. Astolfi también enfatizó que su deseo es continuar con su proyecto profesional y su afán de enseñar, mientras su salud lo permita.

La información divulgada por 'El Pespunte' subraya la entereza y la determinación con la que Luis Astolfi afronta este periodo de su vida, enfatizando la relevancia del trabajo, el entorno y la actitud para sobrellevar una enfermedad degenerativa. La noticia ha generado reacciones en el ámbito ecuestre y social, situando a Astolfi como un ejemplo de resiliencia y apego a la pasión ecuestre, dentro de las limitaciones que impone el diagnóstico reciente de ELA.