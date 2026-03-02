El CPI sigue "de cerca" la situación en Oriente Medio y su "impacto" en los Juegos Paralímpicos

El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio está dificultando la llegada de varios participantes vinculados a los Juegos Paralímpicos de Invierno que se celebrarán en Milán y Cortina d'Ampezzo, Italia. De acuerdo con el Comité Paralímpico Internacional (CPI), estas complicaciones afectan tanto a delegaciones como a otras partes interesadas que están intentando ingresar a Europa para asistir a entrenamientos y concentraciones previas al evento, cuya inauguración está programada para el viernes 6 de marzo.

Según informó el medio, el CPI comunicó que se mantiene atento a la situación de “ataques con misiles en Oriente Medio” tras el reciente enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán. El organismo internacional indicó que se encuentra recopilando, confirmando y evaluando la información disponible para determinar cómo estas circunstancias inciden en la realización de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 y en el Movimiento Paralímpico en su conjunto.

El medio publicó que el CPI enfatizó que la crisis regional repercute no solo en los Comités Paralímpicos Nacionales participantes, sino también en todos los miembros de la organización. El texto oficial expresó: “Pensamos primero en el impacto que esto tiene en las personas y nuestros pensamientos están con los afectados”.

El organismo detalló en su comunicado que se está evaluando el alcance de las complicaciones en las operaciones de los Juegos, con énfasis en las dificultades de viaje que enfrentan algunos equipos y partes interesadas debido a las restricciones de tráfico aéreo en la región afectada. Según consignó la fuente, aunque numerosos equipos ya se encuentran en suelo europeo, las condiciones de desplazamiento presentan desafíos especiales para aquellos provenientes de países cercanos o con rutas aéreas afectadas por el cierre del espacio aéreo.

El Comité Paralímpico Internacional explicó que mantiene una comunicación constante con todas las delegaciones involucradas y otras partes relevantes. La organización puntualizó que, de momento, prefiere no emitir comentarios referentes a delegaciones específicas, pero aseguró que colabora activamente con el comité organizador de Milán-Cortina 2026 con el propósito de encontrar soluciones para quienes se han visto afectados.

El CPI, presidido por Andrew Parsons, remarcó la relevancia de los Juegos Paralímpicos como el acontecimiento más relevante dentro del Movimiento Paralímpico. El organismo destacó que su responsabilidad principal consiste en garantizar la seguridad del evento y de los deportistas, sin renunciar al objetivo de organizar unos Juegos que estimulen la inclusión social entre los 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo.

Tal como publicó la fuente, el CPI subrayó que trabaja en asegurar que el evento se desarrolle en condiciones seguras y que los deportistas paralímpicos sigan siendo los protagonistas. La organización reiteró su intención de ofrecer unos Juegos “seguros y espectaculares” en las sedes italianas.