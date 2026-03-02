El BCIE coloca 146 millones de euros en bonos en su segunda emisión en México en cuatro meses

La reciente colocación de bonos por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en México alcanzó un volumen de 3.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 146 millones de euros, y experimentó una sobresuscripción del 52% en relación con la oferta inicial. Según consignó la entidad en un comunicado, esta operación evidencia el interés del mercado mexicano en los instrumentos del BCIE y consolida a México como el segundo mercado más relevante en las estrategias de financiación internacional del organismo regional.

El medio detalló que la transacción correspondió a bonos a una tasa variable, referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo, y con un plazo de vencimiento de tres años y medio. El BCIE señaló que el libro de órdenes, que es el registro donde los inversionistas manifiestan su intención de compra, sumó una demanda total de 4.560 millones de pesos, es decir, 224 millones de euros. Esta cifra superó en 1,52 veces el monto colocado, lo que refleja un alto interés por parte de los inversionistas institucionales mexicanos y fortalecería la confianza del mercado local en la solidez financiera del banco.

De acuerdo con lo informado por el BCIE, la reciente emisión recibió la máxima calificación crediticia de dos agencias reconocidas a nivel mundial: Moody’s le otorgó la calificación ‘Aaa’, mientras que Standard & Poor’s calificó la operación como ‘AAA’. Ambas evaluaciones reconocen la fortaleza financiera del BCIE y su disciplina en la gestión de recursos. El banco destacó que la estructuración de la emisión contó con la participación de Casa de Bolsa Banorte y Actinver Casa de Bolsa, lo que permitió alcanzar los parámetros óptimos para la colocación.

Esta es la segunda operación bursátil del BCIE en la plaza mexicana en un periodo menor a cuatro meses. Según publicó la entidad, en noviembre de 2025 completó una emisión por el mismo importe, lo que evidencia una estrategia sostenida de fondeo en el mercado mexicano. El valor acumulado por el BCIE en emisiones realizadas en México supera los 79.100 millones de pesos, equivalentes a 67.714 millones de euros, posicionando al país como uno de los principales centros para el desarrollo de sus estrategias financieras globales.

"La recurrencia y consistencia de nuestras colocaciones reflejan la disciplina financiera con la que gestionamos nuestro balance y la visión de largo plazo que orienta nuestra estrategia institucional", afirmó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, de acuerdo con el comunicado compartido por la entidad. La preferencia del BCIE por el mercado mexicano responde tanto a su tamaño como a la profundidad y diversidad de inversionistas, factores que permiten una mayor eficiencia en la captación de recursos.

El medio reportó que, con este tipo de transacciones, el BCIE fortalece su presencia en mercados internacionales y amplía sus fuentes de financiamiento para llevar adelante proyectos de integración y desarrollo en Centroamérica. La elevada calificación crediticia obtenida en esta emisión se vincula con el historial de cumplimiento y solidez del banco, lo que repercute de manera positiva en el costo de financiamiento hacia proyectos de impacto regional.

La operación estructurada en conjunto con Banorte y Actinver permitió operar dentro de los lineamientos regulatorios mexicanos y responder ágilmente a la demanda del mercado. Según el comunicado del BCIE, las condiciones alcanzadas en la emisión demuestran la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la capacidad de gestión y transparencia de la entidad.

De acuerdo con el reporte del organismo, la colocación en el mercado de capitales local se integra a la estrategia global de diversificación de fuentes de fondos del BCIE. Así, la institución continúa fortaleciendo sus opciones de financiamiento y afianzando relaciones estratégicas clave en América Latina, con especial énfasis en aquellos mercados que presentan un entorno financiero atractivo y estructurado.