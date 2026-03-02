EEUU alerta de que "grupos terroristas" planean atentados en Bahréin en plena ofensiva contra Irán

La recomendación de evitar hoteles en Manama y mantenerse alejados de lugares concurridos se ha vuelto central en las directrices emitidas para ciudadanos estadounidenses presentes en Bahréin, en el contexto de una escalada de violencia regional y ataques recientes con drones y misiles. Según informó la Embajada de Estados Unidos en Bahréin, la situación actual responde a una serie de enfrentamientos militares entre Estados Unidos, Israel e Irán, que han motivado a la sede diplomática a elevar sus advertencias de seguridad ante riesgos inminentes para su comunidad en el país del Golfo.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Embajada y reportado por el medio que sirve de fuente principal, "los grupos terroristas y quienes se inspiran en estas organizaciones tienen la intención de atacar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero". La sede diplomática ha subrayado que, ante los acontecimientos de los últimos días, “existe un alto riesgo de que grupos terroristas intenten llevar a cabo atentados en Bahréin”. Este mensaje llega después de que Estados Unidos e Israel efectuaron una ofensiva sorpresa contra Irán el sábado previo, evento que desencadenó una serie de represalias de Teherán sobre territorio israelí y activos estadounidenses desplegados en otros países de la región.

La Embajada detalló que estos grupos terroristas “siguen planeando posibles atentados en Bahréin” y advirtió que los ataques podrían producirse “con poca o ninguna advertencia”. En este sentido, la misión diplomática ha insistido en que los ciudadanos estadounidenses permanezcan atentos y ejerzan precaución en sus movimientos, ante la “persistencia de ataques con drones y misiles por parte de Irán”, según consignó el comunicado citado por el medio.

Como consecuencia de este contexto, la Embajada no solo ha insistido en la necesidad de extremar medidas personales de seguridad, sino que ha advertido específicamente que “los hoteles podrían ser un objetivo de ataque”, alentando a sus ciudadanos a “evitar los hoteles en Manama”. Además de los hoteles, la recomendación se extiende a otros espacios públicos que suelen concentrar gran número de personas y representan potenciales objetivos de amenazas terroristas en situaciones de tensión internacional.

El incremento de las advertencias ocurre mientras la región del Golfo experimenta un aumento significativo del riesgo de escenarios violentos, especialmente tras los recientes intercambios militares involucrando a Irán, Israel y fuerzas estadounidenses ubicadas en el área. De acuerdo con el mismo comunicado, “los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia”, remarcando la necesidad de que la comunidad estadounidense en Bahréin permanezca en alerta ante la posibilidad de atentados inesperados.

La Embajada, tal como informó el citado medio, invitó a sus ciudadanos en territorio bahreiní a “ejercer cautela y mantener la vigilancia”, enfatizando que la amenaza de agresiones permanece activa y concreta. Además de emitir estas recomendaciones preventivas, la sede diplomática permanece en contacto con las autoridades locales para evaluar de manera continua la evolución de las amenazas y poder actualizar sus advertencias según la información recibida.

En el mensaje se refirió, de modo explícito, al hecho de que los ataques con drones y misiles por parte de Irán y sus organizaciones afines se mantienen como un riesgo en desarrollo, lo que obliga a la población estadounidense residente o en tránsito en Bahréin a adaptar sus rutinas y restringir su presencia en algunos lugares. La advertencia, reiterada varias veces en las últimas horas, recalca la importancia de evitar cualquier desplazamiento innecesario cercano a zonas consideradas de alto riesgo, en particular las áreas más concurridas de la capital bahreiní.

El momento elegido para comunicar la advertencia se da en plena escalada de tensiones regionales, con la atención puesta no solo en las acciones militares directas, sino también en las potenciales repercusiones sobre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en países aliados o neutrales respecto al conflicto que enfrenta a Irán, Israel y Estados Unidos. El medio indica que la comunicación busca reducir la exposición de la comunidad estadounidense ante una coyuntura marcada por movimientos militares inesperados, operaciones de represalia y una vigilancia constante sobre posibles actos terroristas.

La Embajada mantendrá la actualización de sus recomendaciones y ha solicitado a los ciudadanos estadounidenses en Bahréin que sigan las indicaciones oficiales a través de sus canales de comunicación habituales. Además, se aconseja el registro permanente de viajes y direcciones de contacto, a fin de facilitar una reacción inmediata en caso de incidentes o cambios repentinos en la situación de seguridad.