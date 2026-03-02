Dos Hermanas tilda de "honor" la visita del Rey este miércoles y ensalza su "especial vínculo" con la Casa Real

El regreso de Felipe VI a Dos Hermanas marca la primera visita real a la localidad desde septiembre de 2018, cuando el monarca inauguró la fábrica de Ybarra en el Polígono Aceitunero. Según informó Europa Press, el alcalde Francisco Rodríguez destacó la importancia institucional de esta nueva visita, enmarcándola como un respaldo al desarrollo y al reconocimiento nacional alcanzados por el municipio. Rodríguez señaló que la llegada del rey este miércoles, 4 de marzo, constituye un “honor” para Dos Hermanas y un gesto valorado por sus habitantes.

La agenda de Felipe VI incluye una recepción oficial con el alcalde a las 11:15, seguida de la firma en el Libro de Honor de la Ciudad. Europa Press consignó que, posteriormente, el monarca visitará la Asociación Sevillana de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), donde recorrerá las instalaciones de la entidad. Esta actividad, según comunicó Aspace al citado medio, tiene como objetivo destacar la labor que realizan las personas afectadas por parálisis cerebral y subrayar el compromiso de las instituciones con la participación e integración social de este colectivo.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, de acuerdo con Europa Press, agradeció públicamente la presencia del jefe del Estado y enunció que la misma constituye un reconocimiento a la “posición referente a nivel nacional” del municipio, así como al “crecimiento ordenado y sostenible” experimentado por la ciudad en las últimas décadas. Rodríguez agregó que el entorno de los “nazarenos” acogerá al monarca considerándolo “como un vecino más”, declaración recogida en una nota de prensa difundida por el Consistorio. Además, el alcalde remarcó la “especial vinculación” existente entre Dos Hermanas y la Casa Real.

Europa Press detalló que, después de su paso por Dos Hermanas, Felipe VI inaugurará en Sevilla la exposición “Cayetana. Grande de España”, una muestra impulsada por la Fundación Casa de Alba. Esta exposición permanecerá abierta hasta finales de agosto y reunirá cerca de 200 piezas, entre las que figuran obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos personales y correspondencia privada perteneciente a Cayetana FitzJames Stuart.

La última ocasión en la que Felipe VI realizó actos públicos en Dos Hermanas tuvo lugar en 2018. Aparte de la inauguración de la mencionada planta industrial en el mes de septiembre, en abril de ese año el soberano visitó el Regimiento de Guerra Electrónica número 32 en la Base Militar de El Copero, tal como recordó Europa Press.

Esta nueva visita pone el foco en los vínculos históricos y actuales entre la ciudad sevillana y la monarquía, al igual que en el papel de Dos Hermanas como espacio en desarrollo y referente regional. La presencia del rey también se inscribe en una agenda que da visibilidad a la acción de entidades sociales como Aspace, que trabajan en el ámbito de la discapacidad y buscan promover la integración en la vida comunitaria.

Por su parte, la exposición dedicada a la duquesa de Alba comporta un repaso —a través de diversas piezas y documentos— de la vida y el legado cultural de Cayetana FitzJames Stuart, figura relevante en la historia reciente de la nobleza española, según relevó Europa Press. De ese modo, la jornada contempla hitos institucionales, sociales y culturales para Dos Hermanas y la provincia de Sevilla.