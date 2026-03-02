CORR. La selección femenina y su camino hacia el Mundial de Brasil de 2027

En esta fase de clasificación, la selección española femenina de fútbol afronta un calendario comprimido que ordena sus partidos clave entre los meses de marzo, abril y junio, determinando su destino hacia el Mundial de Brasil 2027. Según informó la plataforma de noticias originalmente consultada, el grupo de España integra oponentes de distinto rango, pero destaca Inglaterra como principal escollo para obtener un billete directo al torneo, mientras que Islandia y Ucrania presentan otra línea competitiva en esta ruta.

De acuerdo con lo informado por esta fuente, la actual campeona mundial y número uno del ranking FIFA comenzará su trayecto clasificatorio este martes en el Skyfi Castalia de Castellón de la Plana, donde jugará su primer partido contra uno de los tres rivales asignados. Posteriormente, el calendario la traslada hasta Antalya, en Turquía, donde se medirá con Ucrania el sábado siguiente. El ciclo de enfrentamientos continuará en abril, con visita a Wembley ante Inglaterra el día 14 y un segundo partido contra Ucrania en Córdoba el día 18. En junio, cerrará la fase de grupos con dos partidos decisivos: recibirá a Inglaterra en territorio nacional el día 5 y cerrará como visitante frente a Islandia el día 9.

Tal como publicó el medio citado, el conjunto dirigido por Sonia Bermúdez encara esta ronda con el objetivo de defender el título que conquistó el 20 de agosto de 2023 en Sídney, donde España superó a Inglaterra con un gol de Olga Carmona, alcanzando el primer gran trofeo de su historia. Aquella victoria modificó la trayectoria reciente del fútbol femenino español en el ámbito internacional. Ahora, la escuadra busca asegurar su presencia en la cita brasileña, que se celebrará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, aspirando a revalidar un logro sin precedentes para el país.

El formato de la clasificación incluye novedades en comparación con ediciones anteriores, según detalló la plataforma informativa. La fase, que tradicionalmente ocupaba un año natural y contemplaba la competencia de cinco o seis equipos por grupo, ahora se desarrolla durante cuatro meses bajo un sistema similar al utilizado para la pasada Eurocopa. España comparte grupo con tres selecciones y el margen de error para conseguir un acceso directo resulta menor, aunque el segundo puesto también ofrece oportunidades alternativas, pues no implica una eliminación automática. Si la selección termina como líder de su grupo, accederá de forma directa al Mundial; si concluye en los puestos segundo, tercero o cuarto, deberá disputar eliminatorias adicionales en octubre y noviembre o diciembre para obtener una plaza.

El medio explicó que, según las reglas establecidas, en caso de no finalizar como líder del grupo, España podría enfrentar dos rondas eliminatorias a ida y vuelta. En la 'Ruta 1', reservada para quienes acaben en segundo o tercer lugar, el rival surgirá entre los ganadores de los otros grupos y los mejores segundos de la Liga C, donde se ubican equipos teóricamente menos exigentes. En la 'Ruta 2', que correspondería a una hipotética cuarta posición, el oponente procedería de selecciones de mayor nivel en la Liga B, como Bélgica, Suiza, Portugal, Escocia o Finlandia. Quienes avancen de estas rondas se medirán posteriormente para adjudicarse una de las siete plazas directas, mientras que el equipo con peor ranking deberá afrontar una repesca intercontinental adicional en febrero de 2027, siempre según la Clasificación Europea Femenina de 2026.

El equipo español, bajo la conducción técnica de Sonia Bermúdez, enfrenta este reto habiendo alcanzado su cuarta participación consecutiva en Copas Mundiales desde su debut en Canadá 2015, relató el medio fuente. Desde la Eurocopa de 2013, la selección nacional asegura su presencia en cada cita internacional significativa, a excepción de los Juegos Olímpicos, consolidando una continuidad sostenida en la élite.

En el sorteo del grupo, la fortuna no favoreció plenamente a España, ya que la emparejó con Inglaterra, actual campeona europea dirigida por Sarina Wiegman. En los últimos años, ambos equipos han protagonizado enfrentamientos decisivos, como la final de la Eurocopa pasada, resuelta a favor de las inglesas, y en la Liga de Naciones más reciente, donde España revirtió una derrota en Wembley (1-0) con una victoria de local (2-1) en el RCDE Stadium. Ese historial suma tensión y expectación a los choques entre ambos seleccionados, que serán determinantes para conocer el desenlace de la clasificación directa.

La selección española, como puntualizó la fuente consultada, también ha logrado el subcampeonato europeo y ha ganado las dos ediciones de la Liga de Naciones recientemente, lo que refuerza su condición en el panorama competitivo actual. El formato estructurado para la clasificación exige máxima concentración, pues la rápida sucesión de partidos y la escasa tolerancia a errores pueden modificar de forma sustancial el panorama del grupo.

La forma en que se resuelva la pugna entre España e Inglaterra marcará la pauta de los duelos restantes, mientras que Islandia y Ucrania pueden resultar determinantes a la hora de sumar puntos decisivos. El medio puso de manifiesto que la planificación federativa y la preparación del cuerpo técnico juegan un papel central en este ciclo que, si concluye con éxito, permitirá a la selección defender el título conseguido en Sídney y mantener su progresión en el fútbol internacional femenino.