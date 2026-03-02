CORPAC sella convenio con UNIR, UNIR (México) y Newman para fortalecer capacitación de su personal

Durante el acto protocolar celebrado el 23 de febrero en Lima, Martín Santiváñez Vivanco, prorrector de UNIR para América Latina, puso el énfasis en la importancia de incorporar nuevas competencias y adquirir más de una maestría para asumir cargos de liderazgo y dirección, señalando que el convenio entre la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, abre posibilidades concretas para que los profesionales del sector aéreo alcancen estos objetivos. Así lo publicó la fuente original.

La firma del convenio marco de cooperación facilitará que los trabajadores de CORPAC y sus familiares accedan en condiciones preferentes a más de 200 programas de maestría europeos, todos ellos impartidos totalmente virtuales y reconocidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), según informó el medio. Los beneficiarios obtendrán descuentos significativos sobre el precio total de la matrícula, lo que representa una mejora en el acceso a formación de alto nivel sin salir de su entorno laboral ni descuidar compromisos personales.

El acuerdo, al que hace referencia el medio, prevé una duración de un año para cada maestría y adopta un modelo educativo práctico enfocado a responder a las necesidades del mercado laboral. Según consignó la fuente, los títulos cuentan con el aval de SUNEDU, lo que refuerza su validez académica en el ámbito peruano y regional.

Durante la ceremonia, Freddy Solano González, presidente del Directorio de CORPAC, resaltó ante los presentes que la excelencia y eficiencia del servicio ofrecido a la ciudadanía depende de la cualificación del personal. “Para CORPAC es fundamental contar con profesionales altamente capacitados. Somos una empresa pública que se debe a la ciudadanía, y nuestros servicios deben prestarse con la máxima calidad y eficiencia”, afirmó Solano González, según publicó la fuente.

El convenio firmado contempla diversas áreas de cooperación, incluyendo la investigación, transferencia tecnológica, asesoramiento especializado e intercambio de experiencias entre las instituciones participantes. Además, el acuerdo incorpora el impulso de actividades culturales, la promoción de proyectos vinculados a la transformación digital, la puesta en marcha de iniciativas científicas y propuestas centradas en el fomento de la empleabilidad, conforme detalló el medio original.

De acuerdo con lo informado, esta colaboración representa una ventaja estratégica que permitirá a CORPAC fortalecer sus capacidades profesionales internas y elevar la competitividad del sector aeronáutico nacional. Tanto UNIR como UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman forman parte del Grupo educativo PROEDUCA y manifiestan un compromiso con la mejora educativa en el país a través de la oferta de programas académicos de alcance internacional.

UNIR, universidad líder en educación en línea en español, registra actualmente más de 55.000 estudiantes y supera los 110.000 egresados, según consignó la fuente original. Estas cifras reflejan la ampliación de oportunidades formativas para la comunidad de CORPAC, que, aparte de recibir acceso preferente a maestrías de calidad internacional, podrá combinar las exigencias laborales con el desarrollo académico gracias al formato virtual y flexible de los programas.

El acuerdo quedó oficializado en las oficinas de CORPAC en Lima, con la participación de autoridades de ambas partes, incluyendo a Freddy Solano González y José Luis López Guzmán, secretario general de la entidad peruana. Con esta alianza, CORPAC refuerza su apuesta institucional por el perfeccionamiento y actualización constante de su personal y su entorno familiar, con el objetivo de apuntalar la calidad y competitividad de los servicios en el sector aeroportuario del Perú.